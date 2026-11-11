Vila în care a stat Nicu Ceaușescu la Sibiu a ajuns la neamțul Johannes cu ajutorul primarului Klaus Iohannis. Academia română, evacuată

Despre casele cuplului Klaus și Carmen Iohannis se știe bine cum au intrat în proprietatea acestuia. Afacerile imobiliare la care a fost parte și Klaus Iohannis când era primarul Sibiului sunt încă discutate în urbe. De exemplu, a rămas o enigmă cum vila în care a locuit Nicu Ceaușescu a ajuns în proprietatea unui cetățean german pe nume Johannes.

Știam din anii 90 și începutul anilor 2000 cât de mult se luptaseră greco-catolicii să-și recupereze din bisericile confiscate de comuniști și transformate în lăcașuri ortodoxe.

Adrian Năstase a fost premierul care a semnat Ordonanța de Guvern nr.64 din 2004 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), în urma unui raport critic al Departamentului de Stat american și a presiunilor venite dinspre Comisia Europeană.

Presa a consemnat în acea perioadă toate cerințele, dezbaterile și presiunile legate de această problemă. În 2004, Ordonanța a dat posibilitatea reprezentanților mai multor culte și organizații ale minorităților din Ardeal să deschidă procese pentru recuperarea patrimoniului.

De exemplu, în februarie 2007, Biserica Greco-Catolică a intrat în posesia Palatului Episcopal din Oradea, până atunci Biblioteca Județeană Bihor. Dar asemenea imobile au fost restituite în multe județe ale țării.

Exilarea lui Nicu Ceaușescu la Sibiu

Cel mai controversat membru al familiei Ceaușescu a fost Nicu, fiul cel mic al lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Este singurul copil din cei trei care a intrat în politică, împins de părinții săi, dornici ca familia să stăpânească și în viitor Partidul Comunist.

Istoria a consemnat că Nicușor sau Prințișorul, cum era numit de români, nu era preocupat de dezvoltarea PCR. Era fascinat de lux și de distracții cu gașca de prieteni. Era absolvent al Facultății de Fizică (1970) și a trebuit să accepte să devină lider al Uniunii Tineretului Comunist și prim-secretar al județului Sibiu, ba chiar să se însoare cu o femeie din partid cu care nu a avut niciodată o relație.

Exilarea lui Nicu Ceaușescu la Sibiu ca prim-secretar a fost o pedeapsă gândită de Elena Ceaușescu ca să-l rupă de anturajul cu care petrecea. I s-a stabilit reședința într-o vilă enormă, din perioada interbelică, situată pe strada Lucian Blaga nr.13. A locuit acolo doi ani și s-a întors în București în ziua Revoluției din 1989.

Vila din Sibiu și cea din Siliștea, numită „cabană”, erau proprietatea Statului (prin Gospodăria de partid) atunci când dispunea de ele Nicu Ceaușescu. Apoi...

Proprietarii vilei din Sibiu, după 1990

După 1990, imobilul din str. Lucian Blaga nr. 13 a trecut în martie 1998 administrarea Consiliului Județean Sibiu, prin hotărârea premierului interimar Gavril Dejeu, avocat originar din Sibiu. A urmat a doua mișcare peste câteva zile, când vila a fost transferată Academiei Române pe motiv că acolo urma să funcționeze Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu. Dejeu a semnat HG nr.175 în 27 martie 1998.

„ Art.2. Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între cele două părţi în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, la valoarea de inventar de la data transmiterii. Anexă : Locul unde este situat imobilul Municipiul Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 13, judeţul Sibiu. Caracteristici tehnice: Clădire P+1; Garaj; Centrală termică; Suprafaţa construită = 235,16 m2; Suprafaţa desfăşurată = 484,82 m2; teren = 1.374 mp”.

Institutul Academiei nu s-a bucurat prea mult de generosul spațiu cu 11 camere, unde fiul lui Ceaușescu își trăia viața după propriile reguli. Istoria transferării de proprietate este consemnată chiar pe site-ul instituției sibiene.

„Institutul a obţinut un nou sediu, fosta casă de oaspeţi a lui Nicu Ceauşescu (strada Lucian Blaga), o vilă spaţioasă şi modernă. Această nouă locaţie a permis o organizare mai generoasă a birourilor (11 birouri şi spaţiile auxiliare), astfel încât în majoritatea încăperilor lucrau câte doi cercetători. Institutul a beneficiat de această clădire primitoare până în anul 2002, când a fost revendicată de vechiul proprietar.

În prezent, începând din 2003, datorită ajutorului oferit de Consistoriul Bisericii Evanghelice C. A. din România, Institutul dispune, prin închirierea pentru o sumă rezonabilă, de o clădire mare, cu două nivele, ce a fost renovată şi modernizată cu ajutorul Fundaţiei Hermann Niermann din Germania şi al Academiei Române”.

Așadar, vila din str. Lucian Blaga 13 nu a fost retrocedată în baza HG dată în 2004 de Guvernul Năstase. La vremea aceea, cel care a revendicat vila avea nevoie de sprijinul Primăriei Sibiu pentru că retrocedarea nu se făcea obligatoriu în instanță.

De atunci, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu funcționează în bulevardul Victoriei nr. 40.

Cum a apărut proprietarul Braune Stephan Max Johannes

Povestea acestui cetățean german, care a devenit proprietarul vilei ocupate de Nicu Ceaușescu în perioada 1987-1989, a fost consemnată în presa locală și centrală începând cu 2002. Atunci, Braune Stephan Max Johannes a atras atenția prin achizițiile imobiliare deosebite pe care le-a făcut în Sibiu și în zone turistice și agricole din județ. Plus că avea nume asemănător cu primarul și devenise un apropiat al PDL și PNL, deși inițial s-a înscris în FDGR!

Un lucru ce merită menționat, deși nu există o explicație oficială. Klaus Iohannis era menționat în toate relatările presei din anii 2000 și până a ajuns să candideze la președinție cu numele „Johannis”. Apoi a apărut „I” în loc de „J”. Se poate verifica ușor pe site-urile Hotnews, Adevărul, Turnul Sfatului etc, în anii 2005 -2010...

Principalul beneficiar al retrocedării vilei de la Academia Română a fost acest Braune Stephan Max Johannes.

Acesta a sosit în România imediat după revoluție, în ianuarie 1990. Prin intermediul Bisericii Evanghelice, s-a ocupat cu distribuirea ajutoarelor, în special în zona Mediaș. Era un tânăr german de 32 de ani. După modelul lui Dominic Fritz, a rămas aici și a început să-și dezvolte afaceri. Și a avut succes.

La 18 decembrie 2001, primește și cetățenie română, în 2003 i se transferă vila în care a locuit Nicu Ceaușescu și își stabilește domiciliu în strada Lucian Blaga 13. Acestă adresă este indicată în cererea depusă la Primăria condusă de primarul Klaus Johannis, pentru eliberare certificat de urbanism pentru renovarea unui imobil din str. Avram Iancu. În timp au urmat alte și alte retrocedări făcute de primarul Johannis unor foști proprietari, iar Braune Johannes cumpăra. Lucrau cu notarul Bucșe.

Johannes începe finanțarea PNL

Stephan Max Johannes Braune a contribuit cu zeci de milioane la campania electorala a PNL din 2004, cu bani si cu logistică și, potrivit unor surse din presa locală, și-ar fi “cumparat” un loc în consiliul local pentru a o parteneră de afaceri. Primarul Klaus Johannis se spune că l-a sprijinit în multe situații, mai ales pentru donațiile la partid. Ambii au origini germane, sunt de aceeași vârstă și au nume asemănătoare, „până la confuzie”, ne-a declarat o sursă din Sibiu.

Afaceristul, care în timp a renunțat la numele „Max Johannes”, și-a dezvoltat activitatea pe mai multe paliere, iar astăzi este unul dintre bogații județului. Vila Prințișorului a fost inclusă în HORECA și a devenit Hotel Republique.

Înainte de a fi hotel, a fost „Casa Cristina”. Prezentarea ei lega locația de epoca Nicolae Ceaușescu. „Casa Cristina din oraşul Sibiu a fost, în trecut, o pensiune unde îşi petreceau vacanţele liderii Partidului Comunist Român”.

Într-un articol din 30 mai 2025, DC News a publicat un articol despre actualele afaceri ale neamțului de la Sibiu. Zeci de imobile, terenuri controversate, influență în justiție și conexiuni politice până în vârful Guvernului - așa este descris Stephan Braune Max Johannes, „membru PNL, vehiculat ca viitor consilier al ministrului Marcel Boloș”.