Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești va fi deschis circulației în luna noiembrie, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 99,22%, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. În schimb, pe celelalte două loturi, activitatea se desfășoară la aproximativ 45% din capacitatea șantierelor, din cauza blocajului privind acordul de mediu revizuit.

Ministrul a precizat că lotul 4 are o lungime de aproximativ 10 kilometri și asigură legătura dintre Curtea de Argeș și Tigveni. În urma unei vizite pe șantier, acesta a declarat că lucrările sunt aproape de finalizare, iar constructorul verifică în prezent sistemele de siguranță înaintea deschiderii traficului.

Popa a vizitat și tunelul Momaia, cu o lungime de 1,35 kilometri, unde sunt instalate aproximativ 2.500 de echipamente, inclusiv camere și senzori. Potrivit ministrului, acestea formează un sistem complex destinat monitorizării și siguranței traficului.

După deschiderea lotului 4, autoritățile se vor concentra asupra loturilor 2 și 3 ale autostrăzii. Ministrul a explicat că lucrările de pe aceste sectoare sunt afectate de lipsa acordului de mediu revizuit, a cărui deblocare urmează să fie discutată cu ministrul Mediului, Natalia Intotero.

O întâlnire între reprezentanții celor două ministere și echipele tehnice a fost programată pentru miercuri, la Ministerul Transporturilor. Scopul discuțiilor este identificarea soluțiilor necesare pentru deblocarea procedurii și accelerarea execuției acestei autostrăzi.

„Este necesar ca execuția lucrărilor să meargă în sistem alert”, a subliniat ministrul, care nu a avansat un termen pentru finalizarea celorlalte loturi.

În aceeași declarație, Popa a anunțat începerea unui nou contract pentru remedierea alunecării de teren de pe varianta ocolitoare a orașului Călimănești. Ordinul de începere a fost emis marți, iar proiectarea și execuția vor avea o durată totală de 24 de luni.

Potrivit ministrului, primele trei luni vor fi alocate pregătirii documentației, iar următoarele 21 de luni, lucrărilor propriu-zise. Proiectul presupune realizarea unor stâlpi forați și intervenții tehnice complexe, necesare pentru stabilizarea zonei afectate.