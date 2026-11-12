Afacerea „Felix Alexa”, un asalt neo-marxist asupra Teatrului Național

„Dacă te apuci de subiectul ăsta, o să îți iei hate, de n-o să ai aer!” Este avertismentul amical pe care mi l-au transmis sub diferite forme mai toți cei cu care am stat de vorbă cu privire la Scandalul „Teatru Național”. Nu toți știau că pentru mine „hate”-ul dinspre un anumit public este o superlativă validare și că scăldat în el, mă simt precum un poloist în bazinul cu apă.

Drept care, voi trata pe îndelete subiectul, pentru că îl consider a fi de o importanță socială majoră.

Spun din capul locului că tot scandalul are o cu totul altă țintă decât aceea aparentă, prezența lui Felix Alexa într-un scaun regizoral la Teatrul Național. Miza este fotoliul de manager al aceluiași teatru deținut de regizoarea Ada Hausvater. Pe care îl urmărește gașca tefelisto-progresistă înjghebată în teatru.

Regizorul ar trebui să fie capsa care să declanșeze ejectarea de acolo a actualului manager. Unul serios, după cum spun cei mai pricepuți în management cultural decât mine. Iar când un manager este serios, cei aflați sub puterea mandatului său trebuie să cam muncească, iar feliile de pâine să se cam împartă corect.

Asta, ca să fie clar din capul locului, nu pentru că o spun eu, ci mulți dintre truditorii Teatrului Național cu chef de jucat în piese, nu în vodeviluri pe trotinete vopsite în culorile curcubeului.

Premisele sunt deja cunoscute, este vorba despre unele care din perspectivă emoțională au inflamat deja acea parte a societății dispusă ca la orice stimul hormonal să-și pună rațiunea în paranteză.

La zeci de ani după pretinse asalturi asupra unor doamne și domnișoare din jur, regizorul Felix Alexa este acuzat de fapte grave pe care le-ar fi comis împotriva unor studente de la UNATC, fostul IATC, pentru ăștia mai din generația mea.

Pentru că așa am fost educat de mama, în plus sunt și tată de fete, în consecință foarte sensibil la subiecte din zona în care diverși nevolnici profită de poziție și ascendent, inițial am tresărit indignat. După care, am luat cazul la puricat.

Am descoperit că nu există absolut nici cea mai vagă probă, ci doar niște plângeri care conțin pretinse flash-uri traumatizante, decupate din trecutul îndepărtat, cuprins între „acum 20 ani” până la „acum 15 ani”. Plus câțiva băieți, care se plâng că regizorul a țipat cândva la ei.

Cu stupefacție, am mai aflat cu probe certe, că după trei ani de amantlâc înfocat și după încă vreo 15-20 scurși de atunci, o doamnă astăzi măritată, a ajuns la concluzia că a fost victima unui agresor sexual.

Pe bune? Fără vreo intenție ironică, precizez că am zâmbit bucuros: eu am scăpat.

Sigur, și eu am deziluzionat în vreun fel vreo domnișoară, atunci când eram tânăr, dar am baftă că nu sunt reclamat cu iz penal publicului.

Eh, un scandal într-un pahar cu apă, mi-am spus, specific unei lumi cu reguli mai inedite, asta ca să mă exprim elegant. Stupefacția majoră am resimțit-o abia când în luptă a intrat un greu: regizorul Andrei Șerban. Acesta, după ce i-a amintit lui Felix Alexa că l-a făcut om, i-a recomandat ferm să-și dea demisia.

Las la o parte retorica încărcată precum o scenografie teatrală clasic-prăfuită, ca să merg direct la esența care m-a șocat de-a dreptul:

„Prezumția de nevinovăție trebuie să primeze de fiecare dată când se fac acuzații, care trebuie susținute cu probe, dar și obligația celui care beneficiază de ea, în acest caz a ta, de a-și susține și dovedi nevinovăția.”

Am reprodus fidel indicația regizorală a lui Andrei Șerban către mai tânărul său confrate.

De aici încolo, am lăsat deoparte tatăl de fete și am scos la iveală jurnalistul cu gândire rațională, nițel școlit în materie de Drept și de mers pe stradă. Fraza care m-a metamorfozat brusc, m-a uluit pentru că ea venea de la un intelectual de mare clasă și conținea o fractură de altă clasă, una de început de școală ajutătoare.

O frază care spune că prezumția de nevinovăție trebuie să primeze, dar la fel trebuie să primeze și obligația acuzatului de a-și dovedi nevinovăția. Adică, trebuie să primeze două chestii antagonic-contrare.

Chestia cu „doveditul nevinovăției” o știam deja de la Laura Codruța Kovesi, de la generalul SRI Florian Coldea, de la acoliții lor, așa-numiții „deontologi de serviciu pe unitate”, bașca de la trotinetarii care sunt convinși că neo-marxismul se ocupă cu remasterizarea filmelor cu Groucho Marx.

Dar acum o zicea un corifeu, regizorul Andrei Șerban, el însuși victimă a progresismului neo-marxist, care l-a făcut să-și abandoneze cariera de profesor emerit la Columbia University.

Pentru că treaba devenea serioasă, mi-am izgonit orice îndoială, ducându-mă la Carte. Care ce zice? Păi, zice așa, după cum am mai spus-o în diferite ocazii. Zice că o nevinovăție nu trebuie dovedită sub nicio formă, ea se prezumă potrivit Constituției și nu numai.

Mai zice și că cea care trebuie dovedită este vinovăția. În plus, în Carte scrie și că cel care aduce o acuzație are obligația legală de a aduce și dovezi că fapta a fost comisă de persoana respectivă. În ce Carte? În Dreptul Roman, acolo a fost instituită regula conform căreia sarcina probei revine celui care afirmă, nu celui care neagă: „Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”.

Pe cale de consecință, deoarece nu trebuie să își dovedească nevinovăția, persoana acuzată poate să nu declare nimic. Asta, pentru că nu trebuie să dovedească nimic, decât dacă are chef.

Mai mult, sub imperiul legii, tăcerea acuzatului nu poate să fie interpretată în niciun fel, nici în favoarea, nici în defavoarea acuzatului.

Sigur, aici chivuțele se împart în două, unele pot considera că tăcerea incriminează, că cel în cauză „tace vinovat”, celelalte decretează că „cine se scuză, se acuză”.

Revenind, o altă prevedere care datează din vremea când magistrații Imperiului Roman erau cu 12 clase peste cei de astăzi, spune că orice îndoială cu privire la vinovăția unei persoane acuzate se administrează exclusiv în favoarea acesteia.

„In dubio pro reo” sună acest principiu în limba sa maternă. Iar în lipsa oricărei probe, atunci când îndoiala este absolută, este de prisos oricare dezbatere juridică, chiar dacă ea are loc în jurul girafei din fața Muzeului Antipa.

Mecanismul descris succint mai sus exclude posibilitatea inversării sarcinii probatoriului și elimină posibilitatea plasării cetățenilor în situația de a demonstra un fapt negativ, ceea ce este de cele mai multe ori imposibil. În drept îi zice „probatio diabolica”.

Imaginați-vă atât, că trebuie să dovediți faptul că nu ați strănutat pe toată durata zilei de ieri.

Să răspund și inerentei întrebări marca comentac tefelisto-geto-dac de pe Facebook sau TikTok: „În ce Carte ai găsit, băi tembelule, toate astea, unde ai văzut tu că există așa ceva?” Păi, am (re)găsit după cum urmează.

Principiul despre care vorbim, cel al prezumției de nevinovăție, este garantat de Constituție la Articolul 23, de Codul de Procedură Penală, la Articolul 4, precum și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la Art. 6. Cu toate astea!

Cu toate astea, inversarea sarcinii probatoriului a funcționat perfect în regimurile totalitare. În toate!

De la Stalin la Ceaușescu, trecând prin curțile de justiție ale tuturor sceleraților Istoriei, niciun regim totalitar, nicio dictatură nu au făcut excepție.

Prin prisma celor spuse de Carte, nu de mine, eu sunt doar un intermediar enervant, să vedem ce și cum cu acuzatul, cu regizorul Felix Alexa, cel căruia i se cere demisia, pentru că asta ar fi o formă de recunoaștere a vinovăției, care ar angrena-o și pe aceea a managerului Ada Hausvater, ținta principală.

Prin diferite mijloace de tip tefelist, liste, proteste, luări de poziție, și bomboane pe colivă din liga Andrei Șerban, regizorul Alexa este împins spre ruperea contractului legal pe care îl are cu Teatrul Național.

Adică, se încearcă prin mijloace eminamente isteroid-emoționale, fără niciun suport legal-rațional, obținerea unui efect juridic, scoaterea regizorului dintr-un raport legal de muncă în care se află cu Teatrul Național. Și apoi, îndepărtarea managerului.

Iar asta, fără stabilirea adevărului juridic, singurul care poate produce consecințe juridice, cum ar fi pierderea unui loc de muncă, plus dizgrația publică care produce pagube morale și inerent financiare.

I se pare cuiva moral - un termen intens abuzat de propaganda neo-marxistă - ca un om să fie lipsit de un drept constituțional, cum este dreptul la muncă, în lipsa totală a unei decizii judecătorești definitive, singura capabilă să restrângă un drept constituțional?

Peste toate, eu chestia cu „m-am trezit după 20 de ani” nu o diger sub nicio formă. Au apelat la mine ca jurnalist o lungă serie de victime ale unor agresiuni de acest fel. Pe absolut toate le-am învățat ce au de făcut, astfel încât agresorul să fie pus la punct pentru totdeauna. Foarte puține mi-au urmat calea indicată.

Las la latitudinea inteligenței cititorilor deslușirea motivelor pentru care cele mai multe au renunțat, atunci când au văzut că sunt dispus să le sprijin, dar doar în baza unor probe solide. Fix aia era problema, probele solide!

Algoritmul „Coldea-Kovesi”, acela prin care un om putea fi distrus prin falsificarea de probe, trucarea dosarelor de cercetare penală, transformarea notelor SRI în rechizitorii, pentru ca apoi ele să se materializeze în hotărâri judecătorești definitive, tinde să fie înlocuit cu unul mult mai simplu.

Înlocuirea probelor în măsură să anuleze prezumția de nevinovăție cu „Mi-a pus mâna pe fund, acum 20 de ani”.

De aceea spuneam în deschiderea textului că vreau să atrag atenția asupra unui pericol social imens. Este vorba despre o nouă Cutie a Pandorei, una din care poate ieși posibilitatea ca unui om să-i fie distrusă viața, cariera, familia și reputația, fără niciun suport probatoriu.

Cu atât mai mult cu cât, asemenea fapte sunt foarte ușor de probat. Nu există victimă asaltată și abuzată, oricât de copilă neajutorată ar fi, care să nu găsească în cel mai scurt timp posibil pe cineva care să o învețe ce are de făcut cu certă și imediată eficiență.

Cine nu mă crede și se află într-o asemenea situație, să mă caute.

Nu, nu îl cunosc pe regizorul Felix Alexa.

Nu, nu o cunosc pe managerul TNB, Ada Hausvater.

Nu i-am văzut în viața mea, decât în niște fotografii, cu ocazia documentării mele cu privire la acest caz. Dacă îi întâlnesc pe stradă, nu cred că-i recunosc.

Îi cunosc și îi recunosc însă de la o poștă pe tefeliștii neo-marxiști. Iar asta, nu doar după trotinete și rucsăcei, ci mai ales după celulele de acțiune ideologică cu care metastazează Cetatea.