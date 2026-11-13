Florin Zamfirescu critică protestele de la TNB: Ridicol, stupid, neartistic!!!

Florin Zamfirescu consideră că scandalul de la Teatrul Național din București a luat amploare în mod nejustificat, iar oprirea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe” reprezintă o consecință a presiunilor exercitate de protestatari. Actorul critică vehement reacțiile celor implicați în controversă și sare în apărarea regizorului Felix Alexa.

Actorul și-a început mesajul exprimându-și nemulțumirea față de întreruperea repetițiilor, întrebându-se dacă a fost luat în considerare și punctul de vedere al actorilor din distribuție.

„Furtuna din pahar a rezolvat situația de la Teatrul Național: s-au oprit repetițiile la Tartuffe! I-a întrebat cineva și pe actorii din distribuție? Felix Alexa are o carieră solidă în spate, el nu a montat doar două spectacole la acest teatru, precum Botond … Arpad, parcă. Zic parcă, fiindcă fără implicarea în acest scandal mai nimeni nu ar fi auzit despre acest artist revoluționar.”

Florin Zamfirescu consideră că Felix Alexa este supus unor atacuri nedrepte și compară reacțiile protestatarilor cu manifestările radicale din timpul Revoluției Franceze. În același context, actorul face referire și la criticile îndreptate împotriva regizorului Andrei Șerban.

„Felix Alexa este aruncat într-un malaxor moral, de către cei mai “curați” protestatari. A ce seamănă acest mod de mânie proletară, de lapidare revoluționară? Parcă am fi în perioada Revoluției Franceze care și-a ghilotinat toți corifeii - Robespierre, Marat, Danton și mulți alții. Acum este atacat și Andrei Șerban fiindcă a intervenit cu o părere extrem de pertinentă, propunându-i lui Felix să ducă lupta în particular!”

În continuarea postării, Florin Zamfirescu îi critică pe cei care și-au exprimat solidaritatea cu persoanele implicate în scandal. Actorul li se adresează inclusiv unor foști studenți, pe care îi îndeamnă să își concentreze activitatea asupra scenei, nu asupra protestelor.

„Dar personaje de pe margine, auto-inflamate, anunță că vor să “compătimească” cu părțile vătămate, refuzând să mai viseze la Teatrul Național… Dragii mei Andrei Runcanu, Adrian Loghin, Ilinca Manolache, eu nu v-am păstorit studenția ca să afișați pancarte amenințătoare în fața Teatrului Național, ci pentru a juca pe scenele acestui teatru alături de Ilinca Goia, de Gavril Pătru, Raluca Petra, Ionuț Ciocea și de mulți alții, ca să mă rezum doar la cei care joacă aici!”

La final, actorul folosește un ton și mai dur, acuzându-i pe protestatari că întrețin conflictul și că se ascund în spatele unor principii invocate public.

„Așa procedează doar incendiatorii ascunși după principii clamate zgomotos… voi nu puteți fi dintre aceștia! Iar pentru ceilalți ar fi necesar un furtun cu apă rece pus pe capetele înfierbântate, care clocotesc fără nici o flacără în această penurie de energie… Ridicol, stupid, neartistic!!!”