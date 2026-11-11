Felix Alexa, prima reacție în scandal: Nu voi face niciun pas înapoi

Regizorul Felix Alexa îi răspunde lui Andrei Șerban, director onorific al Teatrului Național București (TNB), după ce acesta i-a cerut, într-o scrisoare deschisă, să facă un pas înapoi în contextul scandalului cu acuzații de abuz izbucnit în jurul său.

Într-o scrisoare transmisă publicației Cultura la dubă, Felix Alexa respinge acuzațiile care i-au fost aduse și anunță că a deschis procese împotriva unor persoane pe care le acuză de defăimare.

Potrivit publicației, regizorul a confirmat că le-a dat în judecată pe regizoarea Iulia Grigoriu și pe actorul Alex Călin, precizând că vor urma și alte acțiuni în instanță. În cazul Iuliei Grigoriu, Alexa solicită daune de 100.000 de euro.

Conflictul a fost amplificat după ce Iulia Grigoriu a relatat public o experiență din perioada în care era studentă la UNATC și Felix Alexa îi era profesor. Aceasta a susținut că regizorul ar fi amenințat-o că nu va putea profesa dacă refuză să iasă cu el la cină. Felix Alexa afirmă că va demonstra în instanță că declarațiile acesteia sunt false.

În scrisoarea adresată lui Andrei Șerban, regizorul face o paralelă între situația în care se află și povestea piesei „Vrăjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, pe care a montat-o la TNB în 1991, la invitația lui Andrei Șerban.

Alexa amintește că piesa prezintă o comunitate în care acuzațiile nefondate și isteria colectivă duc la condamnarea unui om nevinovat. „Eu sunt acum în mijlocul unui scandal în care sunt acuzat, ca John Proctor, de multe lucruri complet false. Avantajul meu față de Proctor este că trăim, totuși, într-o lume, care chiar dacă e confuză, mai are, totuși, justiție”, scrie regizorul.

Acesta susține că acuzațiile nu sunt noi și că situația actuală reprezintă o amplificare a unui conflict început în urmă cu patru ani. El îi amintește lui Andrei Șerban că, în trecut, acesta l-ar fi încurajat să reziste criticilor și că s-a bucurat de revenirea sa la TNB, în 2023 și 2024, când a montat două spectacole.

„Nu voi face niciun pas înapoi, nu am de ce”, afirmă Felix Alexa.

Regizorul consideră că scandalul nu îl vizează exclusiv pe el, ci ar face parte dintr-un conflict mai amplu privind conducerea Teatrului Național București. În opinia sa, instituția ar fi afectată de persoane din interiorul și exteriorul teatrului care ar urmări să preia direcția TNB.

„TNB nu este afectat doar de mine acum, eu sunt doar un pretext, ci de cei din interior sau exterior, care cu minciuni și strategii elaborate, vor să pună mâna pe direcția TNB. Sunt interese mari în acest sens și tu știi foarte bine asta”, susține Felix Alexa.

Acesta îi cere lui Andrei Șerban să aibă răbdare înainte de a decide soarta artistică a unui om și a unui proiect teatral.

În prezent, regizorul repetă la TNB spectacolul „Tartuffe”, de Molière, o piesă care are în centru tema ipocriziei. Alexa spune că actualul context a devenit o sursă de inspirație pentru el și pentru actorii implicați în producție.

„Și eu și actorii ne simțim foarte inspirați pentru spectacol de acest context mizerabil, în care replicile lui Molière despre ipocrizie ne sună la repetiții îngrozitor de actual”, afirmă acesta.

În încheierea scrisorii, Felix Alexa îi transmite lui Andrei Șerban că nu intenționează să se retragă și că va continua demersurile juridice împotriva celor pe care îi consideră responsabili de defăimarea sa.

„NU VOI FACE NICIUN PAS ÎNAPOI… CI DIMPOTRIVĂ, ÎNAINTE, DÂND ÎN JUDECATĂ PERSOANE CARE M-AU DEFĂIMAT ȘI DEMONSTRÂND ÎN INSTANȚĂ MINCIUNA ȘI IPOCRIZIA LOR”, transmite regizorul.

Totodată, acesta îl invită pe Andrei Șerban la premiera spectacolului „Tartuffe”, programată la finalul anului.