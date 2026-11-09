Peste 1.000 de persoane au semnat o petiție prin care îi solicită ministrului Culturii, Ioana Ciocan, să intervină în scandalul provocat de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. Semnatarii cer reevaluarea deciziei, un control al Corpului de control al ministerului și verificarea modului în care conducerea instituției a gestionat acuzațiile de hărțuire și abuz formulate anterior la adresa regizorului.

Inițiatorii consideră că angajarea lui Felix Alexa afectează imaginea teatrului și transmite un semnal îngrijorător mediului cultural. Aceștia solicită inclusiv analizarea limitărilor legislative care ar putea împiedica instituțiile publice să intervină în situații de abuz.

„Soluționarea urgentă a situației de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național din București”, reprezintă una dintre principalele solicitări adresate ministrului Culturii.

Petiția cere verificarea procedurii de angajare, a respectării obligațiilor privind prevenirea și combaterea hărțuirii, dar și a modului în care managerul Ada Hausvater a gestionat situația, inclusiv prin comunicatul public din 30 octombrie 2026.

După o întâlnire cu Ada Hausvater, Ministerul Culturii a transmis că verifică în toate instituțiile aflate în subordine aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă, conform HG 970/2023.

Instituția a precizat că respectă prezumția de nevinovăție și nu intervine în raporturile individuale de muncă, dar are responsabilitatea de a asigura un mediu profesional sigur.

Printre semnatarii petiției se numără actorii Richard Bovnoczki, Istvan Teglas, Ofelia Popii, Ilinca Goia, Natalia Călin și Mihai Călin, dar și regizorii Leta Popescu, Gianina Cărbunariu, Bobi Pricop și Eugen Jebeleanu.

Tensiunile au fost amplificate și de demisia actorului Conrad Mericoffer, care a protestat astfel față de angajarea regizorului.

În 2022, o investigație RISE Project a publicat mărturiile unor foste studente și partenere ale lui Felix Alexa, care au relatat presupuse experiențe de hărțuire, intimidare și șantaj profesional. Regizorul a respins public acuzațiile.

Ulterior, proiectul jurnalistic „Catedra de Abuz” a prezentat experiențele a 14 studenți și studente care au relatat presupuse comportamente abuzive în relația cu profesorul.

În urma dezvăluirilor, UNATC a interzis relațiile dintre profesori și studenți, însă Felix Alexa continuă să predea în universitate.

Regizorul Andrei Șerban i-a transmis lui Felix Alexa să facă un pas înapoi, în semn de respect față de persoanele care s-au simțit rănite. Alexa a refuzat și a anunțat că intenționează să îi dea în judecată pe cei care, în opinia sa, l-au defăimat.

La rândul său, regizorul Botond Nagy i-a cerut demisia managerului Ada Hausvater, criticând modul în care instituția gestionează situația.

Managerul TNB a susținut că angajarea lui Felix Alexa a fost o decizie proprie, discutată și agreată de Consiliul artistic. Regizorul urmează să monteze spectacolul „Tartuffe”, de Molière, pe scena teatrului.