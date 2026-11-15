Ministrul Culturii, distinsa doamnă Ioana Ciocan, proaspăt numită în funcție, și-a început mandatul în forță, cu o temă de un interes deosebit, care de multă vreme trebuia rezolvată în interesul culturii române.

Astfel, joi, 12 noiembrie, într-o conferință de presă, ea a declarat că va iniția demersuri pe lângă Academia Română pentru ca femeile care ocupă această funcție de înaltă demnitate publică să poată fi apelate cu termenul de „ministră”, fără mențiunea „colocvial” care îl însoțește în prezent în DOOM. Ea s-a declarat extrem de încântată de perspectiva oficializării acestei forme de adresare.

Îi dorim mult succes în îndeplinirea acestei nobile misiuni!

Pe 17 noiembrie se împlinesc o sută de ani de la deschiderea expoziției lui Constantin Brâncuși la The Brummer Gallery din New York (17 noiembrie–15 decembrie 1926), un eveniment care avea să contribuie decisiv la consacrarea internațională a sculptorului român și care reprezintă mult mai mult decât un episod al modernismului.

Momentul în care lumea artistică americană era invitată să descopere o concepție despre sculptură radical diferită de aceea care dominase cultura europeană vreme de secole, în care perfecțiunea nu mai însemna reproducerea fidelă a corpului omenesc, frumusețea nu mai depindea de anatomie, iar geniul artistului nu se mai măsura prin capacitatea de a transforma marmura în carne, ci prin puterea de a transforma materia în spirit.

La un secol de la acel eveniment, poate că cea mai potrivită modalitate de a înțelege revoluția înfăptuită de Brâncuși este să-l așezăm în fața celui care întruchipase, mai mult decât oricare alt sculptor, idealul perfecțiunii artistice a Renașterii. Nu pentru a stabili care dintre cei doi a fost mai mare, căci geniul nu se măsoară cu instrumentele unei competiții sportive, ci pentru a înțelege cum doi dintre cei mai extraordinari creatori ai umanității au putut privi aceeași piatră și descoperi în ea două lumi atât de diferite.

Este vorba despre Michelangelo Buonarroti (1475–1564), titanul Renașterii italiene, și Constantin Brâncuși (1876–1957), fiul satului Hobița din județul Gorj, care avea să răstoarne, patru secole mai târziu, certitudinile sculpturii europene.

Michelangelo a dus reprezentarea corpului omenesc până la limita perfecțiunii anatomice, sculptând omul așa cum ar fi vrut să-l vadă Dumnezeu, în timp ce Brâncuși a încercat să sculpteze ceea ce Dumnezeu a pus în om — două concepții radical diferite despre frumusețe și rostul creației. Primul a dat pietrei perfecțiunea trupului; celălalt a eliberat-o de obligația de a reproduce anatomia umană, considerând că tocmai acest ideal risca să devină o fundătură.

În toamna anului 1925, aflat la Londra pentru o expoziție de sculptură franco-anglo-americană, gorjeanul făcea, în fața jurnaliștilor veniți să-l întâlnească la hotel, o declarație care avea să stârnească indignare în lumea artistică: „Declinul sculpturii a început cu Michelangelo. Sculpturile lui Michelangelo nu sunt altceva decât mușchi, biftec, iar pictura lui dă impresia unui grajd de cai.” Nu era doar o provocare, ci expresia unei revoluții estetice; Brâncuși nu contesta geniul lui Michelangelo, ci ideea că măreția omului trebuie exprimată prin măreția trupului.

David, sculptat între 1501 și 1504, reprezintă una dintre culmile artei renascentiste: un bloc de marmură albă, transformat într-un tânăr de o frumusețe aproape imposibilă, cu musculatura desăvârșită și privirea concentrată asupra unui adversar nevăzut. Statuia, înaltă de 5,17 metri, înfățișează omul în clipa dinaintea confruntării cu destinul. Dar este și un om care nu seamănă cu aproape niciunul dintre semenii săi; prea frumos, prea puternic, prea armonios, întruchipează un ideal pe care omenirea îl poate admira, dar pe care nu-l poate atinge.

Michelangelo transformă omul în monument — anatomia devine limbajul măreției, iar forța fizică, expresia unei superiorități spirituale. Aceasta este una dintre marile victorii ale Renașterii: omul nu mai este doar o făptură umilă în fața divinității, ci poate deveni el însuși măsura frumuseții. Și totuși, tocmai aici începe contradicția — omul lui Michelangelo este atât de perfect, încât omul obișnuit, privindu-l, riscă să descopere nu propria măreție, ci propria imperfecțiune.

Ar fi însă nedrept ca Michelangelo să fie redus la cultul musculaturii; Pietà rămâne una dintre cele mai tulburătoare reprezentări ale durerii și compasiunii din istoria artei, o capodoperă în care perfecțiunea anatomică devine expresia unei profunde sensibilități spirituale. În această operă — singura sculptură cunoscută semnată de autor — trupul omenesc devine instrumentul prin care artistul exprimă suferința și tragedia existenței umane.

Brâncuși nu contesta măreția acestei arte, ci limitele limbajului ei; acolo unde florentinul căutase să exprime spiritul prin perfecțiunea trupului, românul avea să caute esența dincolo de înfățișarea acestuia.

„Am auzit că Michelangelo, terminându-și o statuie (e vorba de Moise), i-a mai dat o lovitură de ciocan, exclamând: «Și-acum, vorbește!». Nu cred că a făcut-o pentru că era mulțumit de ce crease, ci, mai curând, supărat că nu vorbea, că nu pătrunsese dincolo de aparență.” (Brâncuși)

Pentru Michelangelo, trupul era calea către spirit; pentru Brâncuși, spiritul trebuia să se poată exprima și fără trup.

Critica lui Brâncuși nu era întâmplătoare; în viziunea sa, Michelangelo era continuatorul unei Antichități grecești ajunse la decadență, în care expresivitatea musculară și dramatismul înlocuiseră puritatea originară a formei. Termenul „biftec”, atât de brutal în aparență, rezuma această critică: carnea, oricât de admirabil ar fi fost reprezentată, rămânea carne, iar perfecțiunea reproducerii anatomice nu însemna neapărat perfecțiunea creației artistice.

Gorjeanul contesta confuzia dintre reproducere și creație; din perspectiva sa, sculptura Renașterii atinsese culmile virtuozității tehnice, dar risca să se transforme într-o demonstrație de abilitate. Critica mergea însă dincolo de Michelangelo, vizând o întreagă tradiție artistică în care măreția ajunsese uneori să fie confundată cu monumentalitatea, dramatismul cu profunzimea și fidelitatea anatomică cu adevărul artistic.

O asemenea judecată poate părea nedreaptă față de geniile Renașterii, dar marile revoluții artistice se nasc și din curajul de a contesta ceea ce generații întregi consideraseră de necontestat. Această ruptură de tradiția figurativă avea să capete o expresie publică memorabilă la expoziția de la New York, organizată cu implicarea lui Marcel Duchamp, artistul francez care revoluționase, la rândul său, arta modernă, contestând însăși definiția operei de artă.

Ideea fundamentală a artei brâncușiene era că realitatea nu se află în forma exterioară, ci în esența lucrurilor. Arta nu trebuia să imite ceea ce ochiul vede, ci să dezvăluie ceea ce forma ascunde. Nu era suficient să sculptezi o pasăre care seamănă perfect cu o pasăre; trebuia să exprimi zborul. Nu era suficient să sculptezi două trupuri care se îmbrățișează; trebuia să exprimi iubirea. Nu era suficient să reproduci chipul unui om; trebuia să descoperi ceea ce este esențial, profund și nepieritor în ființa umană. „Nu-mi place să privesc lucrurile numai pe dinafară. În lăuntrul lor, acolo stă adevărata realitate…”

Diferența dintre cei doi sculptori devine evidentă în comparația dintre David al lui Michelangelo și Sărutul lui Brâncuși. În prima operă apare un corp desăvârșit, pregătit pentru o faptă extraordinară, un ideal al frumuseții și al forței omenești exprimat prin perfecțiunea proporțiilor și precizia anatomiei. În cea de-a doua, două ființe omenești sunt atât de simplificate, încât aproape încetează să mai fie două — brațele devin linii, chipurile devin suprafețe, iar trupurile se contopesc într-un singur bloc de piatră.

Michelangelo ar fi putut reprezenta îndrăgostiții cu o virtuozitate anatomică extraordinară, sculptând buzele, mâinile, mișcarea trupurilor și tensiunea mușchilor. Brâncuși renunță deliberat la toate acestea, pentru că nu urmărește doar reprezentarea a doi oameni care se sărută, ci exprimarea sărutului însuși, nu doar imaginea iubirii, ci ideea unirii. Michelangelo ar fi putut sculpta perfecțiunea a două trupuri. Brâncuși a încercat să sculpteze dispariția distanței dintre două suflete.

Aici se află una dintre cele mai profunde dimensiuni umaniste ale viziunii brâncușiene. Frumusețea fizică idealizată de Michelangelo este, prin însăși natura idealului anatomic, selectivă, pentru că perfecțiunea trupului nu aparține tuturor, în timp ce frumusețea exprimată de Brâncuși este universală, pentru că iubirea nu presupune proporții ideale, forță, tinerețe eternă sau desăvârșire fizică. În viziunea sculptorului român, cea mai profundă emoție nu se naște neapărat din spectacolul forței sau din dramatismul suferinței, ci din întâlnirea cu o frumusețe care nu pretinde supunere, nu provoacă teamă și nu caută să copleșească, ci oferă ceea ce omul caută, poate, mai presus de orice: liniște, armonie și împăcare cu sine însuși.

Discutând, în 1936, cu Malvina Hoffman (1885–1966), sculptorița americană, discipolă a lui Auguste Rodin, Brâncuși spunea: „Sculptura trebuie să fie plăcută la atingere, prietenoasă când trăiești cu ea, nu numai bine făcută. Imaginează-ți că trăiești în aceeași cameră cu Moise al lui Michelangelo. Nu poți! Moise e puternic, dar n-ar trebui să ne simțim toți ca niște atomi în prezența lui, ar trebui să vibrăm și să-i răspundem.”

Michelangelo a demonstrat cât de mare poate fi omul. Brâncuși a demonstrat că măreția lui nu are nevoie de demonstrație.

La începutul anului 1907, Constantin Brâncuși, aflat deja la Paris, a fost invitat să lucreze ca practician în atelierul lui Auguste Rodin din Meudon. Deși admirat de marele maestru francez, Brâncuși a părăsit atelierul după numai o lună, cu celebra replică: „Nimic nu crește la umbra marilor copaci” („Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres”). Înțelegea că, rămânând lângă Rodin, risca să devină un imitator al stilului acestuia, nu creatorul propriei sale revoluții artistice.

Din nefericire, politica românească de după 1989 ne oferă un paradox aproape neverosimil: în peste trei decenii și jumătate, cu una sau două posibile excepții, nu au existat mari arbori la umbra cărora să nu poată crește alții. Au existat, în schimb, copaci pitici și simple tufe care au ocupat locul în care ar fi trebuit să crească stejarii unei națiuni. Nu umbra marilor personalități a împiedicat apariția altora, ci un sistem în care mediocritatea s-a reprodus cu o perseverență pe care geniul n-a cunoscut-o niciodată.

În cultura română au crescut uriași chiar și la umbra altor uriași; în politica românească, nici măcar absența umbrei nu a fost suficientă pentru ca un stejar să se înalțe.

Și totuși, dincolo de această confruntare a două genii, rămâne o întrebare care ar trebui să ne urmărească pe toți: cum este posibil ca o națiune care numără 30 de milioane de oameni, în țară și dincolo de granițele ei, care a dăruit umanității spirite de dimensiunea lui Eminescu și Brâncuși, oameni care au schimbat felul în care lumea înțelege poezia și sculptura, să nu fi reușit, în peste trei decenii, să construiască o autostradă care să lege capitala României de Brașov, poarta uneia dintre cele mai frumoase regiuni montane ale Europei? Cum poate același popor să dea lumii un Brâncuși, capabil să elibereze piatra de povara materiei, dar să nu găsească, în întreaga sa clasă politică, oameni capabili să elibereze Bucureștiul de povara unui drum sufocat de automobile, ambuteiaje și promisiuni electorale?

Poate că răspunsul trebuie căutat tocmai în deosebirea dintre oamenii care au creat ceva durabil și oamenii care au făcut din promisiunea creației o profesie politică. Michelangelo și Brâncuși au avut ambiția să învingă materia și să lase în urma lor opere care să reziste secolelor. Politicienii români au avut o ambiție mult mai modestă: să câștige alegeri, să ocupe funcții, să împartă puterea și să explice, la sfârșitul fiecărui mandat, de ce ceea ce promiseseră la început nu s-a putut realiza.

Brâncuși și Michelangelo au creat capodopere din piatră; politicienii români au creat una din promisiuni, amânări și neputință. Se numește autostrada București–Brașov, parte a autostrăzii A3, și reprezintă monumentul unei clase politice care a avut la dispoziție decenii pentru a demonstra că poate construi ceva, dar care a dovedit, cu o perseverență aproape artistică, doar că știe să amâne ceea ce nu este în stare să realizeze.

Nu este vorba despre imposibilitatea tehnică de a traversa munții, despre absența inginerilor sau despre lipsa tehnologiilor necesare, ci despre incapacitatea politică și administrativă de a transforma un obiectiv național într-o succesiune coerentă de decizii, finanțări, contracte și lucrări duse la bun sfârșit. Despre o clasă politică ce a știut să transforme kilometrii de autostradă în promisiuni electorale, dar nu și promisiunile electorale în kilometri de autostradă.

Și mai există o deosebire, poate cea mai umilitoare dintre toate: Brâncuși nu putea da vina pe un alt sculptor pentru ceea ce nu reușea să creeze, iar Michelangelo nu putea invoca greșelile predecesorilor pentru a explica de ce un bloc de marmură rămăsese neterminat. Politicienii români, în schimb, au transformat transferul responsabilității într-o adevărată artă: fiecare guvern moștenește un proiect despre care afirmă că a fost prost pregătit, fiecare ministru descoperă greșelile celui dinaintea sa, fiecare nouă administrație anunță o relansare și fiecare generație de conducători pare convinsă că istoria autostrăzii începe odată cu propria instalare la putere.

Dar istoria nu va judeca această clasă politică după numărul conferințelor de presă, al studiilor comandate sau al panglicilor tăiate pe tronsoane izolate, ci după un fapt elementar: dacă România a reușit sau nu să construiască o legătură continuă, modernă și sigură între capitală și Brașov. Iar până atunci, explicațiile și promisiunile politicienilor vor rămâne singurele materiale din care aceștia au reușit să construiască o capodoperă: capodopera impotenței politice românești.

O țară care l-a dat lumii pe Brâncuși, geniul plecat dintr-un sat sărac al Gorjului pentru a cuceri culmile culturii universale, nu poate pretinde că îi lipsesc inteligența, creativitatea sau capacitatea de a înfăptui lucruri extraordinare. Ceea ce i-a lipsit prea adesea nu a fost puterea de a crea, ci o clasă conducătoare capabilă să transforme aceste însușiri în mari proiecte naționale, să gândească dincolo de durata unui mandat și să lase în urma sa nu doar discursuri și justificări, ci realizări care să reziste timpului.

Michelangelo a demonstrat că piatra poate deveni carne. Brâncuși a demonstrat că piatra poate deveni spirit. Politicienii români au demonstrat că, în mâinile lor, până și asfaltul poate deveni o abstracțiune.

Iar peste o sută de ani, când David și Sărutul vor continua să emoționeze omenirea, nimeni nu-și va mai aminti nici discursurile prim-miniștrilor români din vremea autostrăzii București–Brașov, nici numele lui Ciolacu, Ciucă, Boc, Tăriceanu, Orban sau Cîțu. Nici pe Victor Ponta nu și-l va mai aminti nimeni, deși, în 2012, pe când era prim-ministru, făcea o declarație menită să trezească speranța românilor: „Dacă autostrada Comarnic–Brașov nu e gata până în 2016, nu mai candidez la următoarele parlamentare!”.

Cât despre Dan Șova, ministrul marilor proiecte din Guvernul Ponta, nici nu mai merită să ne întrebăm dacă posteritatea îi va păstra amintirea, fiindcă a dispărut deja din memoria publică, deși, în 2013, făcea o promisiune de un ridicol greu de egalat: „Începem autostrada Comarnic–Brașov și o terminăm până în 2016, chit că mă mut pe ea. Mă mut cu cortul pe autostrada Comarnic și tot o termin”.

Dan Șova s-a mutat, într-adevăr, dar nu pe autostradă, așa cum promisese, ci în penitenciar, în iunie 2018; n-a mai apucat nici s-o termine, nici măcar s-o înceapă. Și, spre deosebire de pedeapsa lui Dan Șova, care a avut un termen, pedeapsa românilor de a aștepta autostrada București–Brașov pare să nu aibă niciunul.

Adevărata tragedie a României nu este că nu a mai dat lumii un Brâncuși; adevărata tragedie este că, pentru a construi o autostradă, nici măcar nu ar fi avut nevoie de unul. Ar fi fost nevoie doar de niște politicieni mai puțin lacomi, mai puțin mincinoși, mai puțin ticăloși. Nu de genii, doar de oameni competenți; nu de surogate de politicieni, ci de oameni de stat. Brâncuși a reușit să transforme piatra în nemurire. Politicienii români n-au reușit, în peste trei decenii, să transforme promisiunile în asfalt.

Nu există un alt artist român care să fi marcat domeniul său la scară universală așa cum a făcut Brâncuși, cel mai important creator pe care România l-a dăruit umanității. Geniul gorjean a avut anvergura marilor creatori născuți în culturile dominante ale lumii, deși s-a ivit într-o cultură considerată, prin dimensiunile și influența ei istorică, minoră — cultura română.

Brâncuși a demonstrat că o națiune nu trebuie să fie mare pentru a da lumii un om uriaș. Și poate că aici se află adevărata tragedie românească: această țară, care l-a dat lumii pe Eminescu și a produs atâtea spirite extraordinare, pare condamnată să fie condusă, generație după generație, de politicieni a căror micime devine cu atât mai evidentă cu cât este pusă alături de măreția celor pe care îi invocă. Oameni care vorbesc despre istorie fără să o facă, despre măreția națiunii fără să o slujească și despre viitor fără să fie capabili să construiască prezentul.

Oare se va naște vreodată, pe acest pământ care l-a dat lumii pe Constantin Brâncuși, și un politician român de talia lui? Un om capabil să facă pentru destinul României ceea ce Brâncuși a făcut pentru destinul sculpturii universale? Sau această țară va continua să dea lumii genii pe care omenirea le admiră, dar să-și încredințeze propriul destin unor oameni atât de mici, încât România rămâne prea mare pentru politicienii care o conduc și prea mică pentru geniile pe care le naște?

Se apropie Sfintele Sărbători de iarnă. Milioane de români, după un an întreg de muncă, de griji, de sacrificii și de speranțe amânate, își fac planuri pentru câteva zile de liniște și bucurie alături de cei dragi; mame care visează să-și vadă copiii fericiți, tați care ar da orice pentru a le oferi câteva clipe de neuitat, soții care pregătesc cu dragoste fiecare amănunt al unei vacanțe mult așteptate, bunici nerăbdători să-și strângă nepoții în brațe, familii întregi care visează la zăpada de pe crestele Carpaților, frumusețea Sinaiei, a Predealului sau a Poienii Brașov, brazii împodobiți și râsetele celor mici care umplu de viață serile de iarnă.

Își pregătesc bagajele, își fac rezervările, își numără economiile și își imaginează diminețile în care cei mici vor alerga prin zăpadă, iar părinții vor uita, măcar pentru câteva zile, de oboseală și necazuri. Pentru unii, această vacanță înseamnă o simplă bucurie; pentru alții, poate singura răsplată pe care și-o pot îngădui după douăsprezece luni de muncă. Și nimeni, în mijlocul acestor pregătiri, nu se gândește că între fericirea atât de modestă a unei familii și munții propriei țări se ridică, de peste trei decenii, nu un obstacol al naturii, ci neputința unei întregi clase politice.

Dureroasă, brutală, umilitoare, realitatea îi va ajunge din urmă în clipa în care vor porni la drum și vor descoperi, încă o dată, că între București și Sinaia, Predeal sau Poiana Brașov nu se întind doar kilometri de șosea, ci decenii de incompetență politică, de promisiuni mincinoase și de nepăsare față de oamenii acestei țări.

Ore întregi pierdute în coloane interminabile de automobile, copii care, după ce au întrebat de zeci de ori când vor ajunge la zăpadă, adorm obosiți pe banchetele din spate, mame care încearcă să le aline nerăbdarea, tați încremeniți la volan, privind neputincioși șirul nesfârșit de stopuri roșii, familii care își văd bucuria risipindu-se, kilometru după kilometru, într-un ambuteiaj fără sfârșit.

Și toate acestea pentru că acei bravi bărbați politici, deși au avut la dispoziție trei decenii și jumătate, tot n-au fost în stare să construiască un drum pe măsura unei țări europene. Slavă politicienilor români! Au reușit performanța extraordinară de a transforma până și drumul spre bucuria Crăciunului într-un monument al propriei neputințe.

P.S. Pe 17 noiembrie 2026, se împlinesc exact o sută de ani de la deschiderea expoziției lui Constantin Brâncuși — cel mai mare artist român din toate timpurile — la Brummer Gallery din New York. Oare doamna „ministră” a Culturii știe asta? Și-a trecut această aniversare în agendă? Sau, pentru politicienii români, geniile naționale merită să fie invocate în discursuri, dar nu și cinstite prin fapte?