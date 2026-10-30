Managerul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Ada Hausvater, susține că angajarea regizorului Felix Alexa, vizat de acuzații de hărțuire sexuală și șantaj profesional, a fost decisă pe criterii profesionale, după consultarea Consiliului artistic și votul unanim al Consiliului administrativ. Conducerea instituției afirmă că știa despre acuzațiile apărute în presă și că a făcut verificări înainte de luarea deciziei.

Într-un comunicat transmis deTNB, Ada Hausvater precizează că propunerea de angajare a fost discutată în Consiliul artistic, iar ulterior a fost aprobată în unanimitate de Consiliul administrativ. Contractul este încheiat pe durată determinată, pentru stagiunea în curs.

Managerul afirmă că decizia a avut la bază experiența profesională a lui Felix Alexa și activitatea acestuia în cadrul teatrului. Regizorul a montat aici 21 de spectacole, în perioada 1991-2025, inclusiv.

„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale”, a transmis Ada Hausvater.

Aceasta a precizat că își asumă decizia în calitate de manager al instituției.

Ada Hausvater afirmă că acuzațiile apărute în mass-media au fost cunoscute și discutate atât în Consiliul artistic, cât și în Consiliul administrativ, înainte de aprobarea angajării.

Managerul susține că a analizat documentele disponibile privind verificările anterioare efectuate de instituțiile competente. Printre acestea se numără o hotărâre a Comisiei de Etică a UNATC din 21 decembrie 2022, care, potrivit comunicatului, nu a identificat încălcări ale Codului de etică, precum și certificatul de integritate comportamentală emis de Inspectoratul General al Poliției Române.

Conform explicațiilor transmise de TNB, certificatul confirmă că Felix Alexa nu figurează în registrul național automatizat privind persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

„Aceste documente au fost analizate în limitele şi cu relevanţa lor juridică”, a precizat managerul, care a adăugat că este conștientă de gravitatea acuzațiilor și consideră că orice mărturie privind posibile comportamente abuzive trebuie tratată cu seriozitate.

În comunicat, Ada Hausvater face referire și la spectacolul „Tartuffe”, aflat în pregătire în regia lui Felix Alexa. Managerul afirmă că echipa artistică și conducerea teatrului urmăresc desfășurarea activității într-un cadru profesional și resping orice formă de hărțuire.

Potrivit acesteia, la repetițiile desfășurate până în prezent nu au fost înregistrate incidente.

TNB precizează că va analiza cu seriozitate orice sesizare privind un posibil comportament abuziv sau discriminatoriu, prin structurile și mecanismele instituționale și legale aplicabile.

Ada Hausvater afirmă că prevenirea și combaterea abuzurilor, protejarea demnității angajaților și siguranța celor care lucrează în instituție reprezintă responsabilități ale conducerii. Totodată, aceasta invocă respectarea prezumției de nevinovăție în lipsa unor argumente legale.

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a transmis joi că instituțiile din subordinea ministerului vor aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz.

Ministrul a încurajat persoanele care se confruntă cu astfel de situații să le semnaleze la adresa [email protected]. Sesizările vor fi analizate de comisia dedicată, care va propune măsurile prevăzute de lege.

„Nimeni nu trebuie să se teamă de consecinţe profesionale pentru că a vorbit”, a transmis Ioana Ciocan.

Acuzațiile la adresa regizorului au fost prezentate în cadrul proiectului jurnalistic „Catedra de Abuz”, care a documentat timp de doi ani cazuri de hărțuire și abuz în sistemul de învățământ din România.

Una dintre investigații a prezentat mărturiile a 14 studenți și studente care au relatat experiențe cu Felix Alexa, regizor și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Potrivit materialului jurnalistic, relatările se referă la situații petrecute pe parcursul a aproape două decenii și descriu avansuri, mesaje insistente, urmăriri, amenințări și șantaj profesional.

În urma publicării investigației, UNATC a interzis relațiile dintre profesori și studenți. Potrivit informațiilor prezentate în materialul furnizat, Felix Alexa continuă să predea în universitate.

Proiectul „Catedra de Abuz” a publicat și mărturia actriței Katia Pascariu, care a descris experiențele din facultate drept „un abuz emoțional și psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani”. Aceasta a vorbit despre prejudecățile și stereotipurile din educația actorilor, precum și despre criticile umilitoare, uneori prezentate sub formă de glume, pe care le-a asociat cu perpetuarea unei culturi a abuzului emoțional.