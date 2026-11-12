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Nvidia, în plină criză după plecarea lui Jensen Huang. Noua conducere, mesaj pentru angajați

Nvidia, în plină criză după plecarea lui Jensen Huang. Noua conducere, mesaj pentru angajațiNvidia. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Schimbarea conducerii Nvidia, după demisia fondatorului Jensen Huang, a determinat noua echipă de management să transmită mesaje de încredere angajaților. Colette Kress, numită director general interimar, și Harvey Jones, noul președinte al consiliului de administrație, au vorbit despre viitorul companiei și despre continuitatea activității, relatează CNBC.

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Potrivit publicației americane, care citează o sursă familiarizată cu situația, cei doi au trimis mesaje interne angajaților la scurt timp după anunțarea plecării lui Jensen Huang. Primul e-mail a fost transmis de Harvey Jones, fiind urmat de mesajul lui Colette Kress.

Noua directoare generală interimară a încercat să le transmită angajaților că schimbarea conducerii nu afectează încrederea în companie și în perspectivele acesteia.

„Cred profund în această companie şi în viitorul ei. Mai presus de orice, cred în fiecare dintre voi, în clienţii şi partenerii noştri şi în rolul esenţial pe care îl avem în fiecare zi în economia globală”, a scris Kress.

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Aceasta a vorbit și despre perioada dificilă traversată de companie în ultimele zile, mulțumindu-le angajaților pentru implicare și profesionalism.

„Consiliul de administraţie, echipa executivă şi cu mine recunoaştem că aceasta a fost o perioadă extraordinar de dificilă şi vreau să ştiţi cât de recunoscători suntem pentru rezilienţa, profesionalismul şi dedicarea voastră continuă”, a transmis ea.

Colette Kress

Colette Kress. Sursa foto: Wikipedia

Conducerea Nvidia, întâlnire cu angajații pe 18 noiembrie

Colette Kress a anunțat că pe 18 noiembrie, la ora 9:00, ora Pacificului, va avea loc o reuniune generală a angajaților. Cu această ocazie, reprezentanții conducerii vor oferi informații suplimentare despre direcția companiei.

„Avem un rol vital în dezvoltarea tehnologiei care alimentează revoluţia inteligenţei artificiale şi avem o activitate importantă în faţă. Să mergem mai departe împreună, cu aceeaşi determinare şi implicare care au definit întotdeauna această companie”, a adăugat directoarea interimară.

La rândul său, Harvey Jones a confirmat că Jensen Huang a renunțat atât la funcția de director general, cât și la locul său din consiliul de administrație. Până la numirea unui succesor permanent, conducerea Nvidia va fi asigurată de Colette Kress.

Procesul de selecție pentru ocuparea definitivă a funcției va lua în calcul atât candidați din interiorul companiei, cât și persoane din afara acesteia.

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Jones a vorbit despre experiența lui Kress, care ocupă funcția de director financiar al Nvidia de peste 13 ani, și despre contribuția acesteia la dezvoltarea afacerii.

„Colette a fost unul dintre principalii arhitecţi ai creşterii Nvidia şi ai strategiei sale de capital. Ea înţelege în profunzime această afacere şi pieţele pe care operăm”, a afirmat Harvey Jones.

Acesta a transmis că membrii consiliului de administrație au încredere în capacitatea noii directoare interimare de a gestiona compania și de a menține relațiile cu investitorii și partenerii.

„Consiliul de administraţie are deplină încredere în capacitatea lui Colette de a ne îndeplini angajamentele faţă de acţionari, clienţi, parteneri şi faţă de fiecare dintre voi”, a adăugat Jones.

Noul președinte al consiliului de administrație a vorbit și despre rolul pe care Jensen Huang l-a avut în dezvoltarea Nvidia, amintind contribuțiile companiei la evoluția industriei tehnologice.

„Contribuţiile lui Jensen la Nvidia sunt profunde. Am fost pionieri ai calculului accelerat, am definit procesorul grafic modern şi am construit platforma care a impulsionat inteligenţa artificială”, a transmis el.

Harvey Jones a mai arătat că viitorul Nvidia se bazează pe întreaga echipă de angajați, pe conducere, pe tehnologia dezvoltată și pe parteneriatele companiei, nu doar pe activitatea fondatorului său.

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