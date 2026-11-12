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Decizie la vârful gigantului american Nvidia. Directorul general Jensen Huang și-a anunțat plecarea din companie

Decizie la vârful gigantului american Nvidia. Directorul general Jensen Huang și-a anunțat plecarea din companiesursa: X
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Conducerea gigantului american din industria cipurilor, Nvidia, trece printr-o schimbare majoră la nivel executiv. Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, cel care a pus bazele grupului american și a condus compania până în prezent, a decis să se retragă din funcție. Anunțul oficial a fost făcut public în cursul zilei de joi, imediat după încheierea unei ședințe a Consiliului de Administrație al companiei, conform Reuters.

Decizie la vârful gigantului american Nvidia. Directorul general Jensen Huang și-a anunțat plecarea din companie

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții companiei americane, plecarea cofondatorului nu implică o perioadă de tranziție la nivelul mandatului său. Decizia de renunțare la funcție a fost aplicată ”cu efect imediat”, au precizat oficialii Nvidia în comunicatul emis după reuniunea conducerii.

Cine va asigura conducerea interimară a Nvidia

Pentru a menține stabilitatea operațională a producătorului de cipuri, Consiliul de Administrație a stabilit deja persoana care va prelua atribuțiile de conducere în perioada următoare. Interimatul la vârful grupului american urmează să fie asigurat de către Colette Kress, cea care ocupă în prezent funcția de directoare financiară a companiei Nvidia.

nVidia

Duminică, Huang a recunoscut într-o scrisoare către personalul companiei că i-a fost infidel soției sale și a cerut scuze pentru că a încălcat încrederea familiei sale și a angajaților săi.

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Și-a recunoscut aventura extraconjugală

Acea aventură a implicat-o pe Alice Huang, o directoare executivă la compania de date Megaspeed, cu sediul în Singapore, care a fost un client important al Nvidia și despre care oficialii americani din serviciile de informații spun că lucrează pentru serviciile de informații chinezești.

CEO-ul Nvidia a avut și o aventură cu Kimberly Powell, un director executiv senior la Nvidia care conduce divizia de sănătate a companiei, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Powell nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 8% după închiderea bursei, prelungind o scădere recentă în urma dezvăluirii știrii despre decizia consiliului de administrație al Nvidia investiga relația lui Jensen Huang cu Alice Huang.

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