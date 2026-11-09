Piețele financiare au reacționat dur la începutul săptămânii, după ce acțiunile gigantului american Nvidia s-au depreciat cu aproximativ cinci procente. Motivul din spatele acestei scăderi bruște este reprezentat de decizia consiliului de administrație al companiei de a deschide o investigație independentă. Aceasta îl vizează pe directorul general Jensen Huang și o presupusă legătură extraconjugală cu o femeie de afaceri bănuită că ar spiona în beneficiul statului chinez, conform relatărilor publicate de CNBC.

Ancheta internă a fost declanșată pe fondul unor informații apărute în presa internațională, mai exact în publicațiile The New York Times și Financial Times. Potrivit acestor surse, serviciile secrete din Statele Unite au suspiciuni că Alice Huang, o persoană cu funcție de conducere în cadrul furnizorului de servicii cloud MegaSpeed, ar fi transmis date confidențiale autorităților de la Beijing. Reprezentanții Nvidia au confirmat că analizează situația pentru a stabili dacă directorul lor general a căzut ținta unei operațiuni a spionajului extern. Confruntat cu această situație, Jensen Huang a trimis un mesaj oficial către toți angajații, recunoscând relația și prezentându-și scuze publice celor apropiați și colegilor.

”Mi-am înşelat soţia. Acţiunile mele au rănit-o pe ea şi pe copiii noştri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare profund rău”, a transmis Huang în comunicatul intern.

Conducerea Nvidia a subliniat că directorul executiv colaborează pe deplin cu echipa de investigatori și sprijină demersul consiliului. De cealaltă parte, Ministerul de Externe de la Beijing a respins categoric acuzațiile aduse, catalogând relatările despre presupusa spioană drept complet nefondate.

Specialistul Dan Ives, director general la Yorkville Ives & Co., este de părere că acest scandal reprezintă o lovitură dură pentru imaginea publică a lui Jensen Huang, deși o schimbare la conducerea companiei rămâne puțin probabilă în acest moment. Analistul a punctat că Nvidia menține în continuare un avantaj tehnologic considerabil, de doi-trei ani, în fața rivalilor din China pe segmentul cipurilor dedicate inteligenței artificiale.

”Din perspectiva investitorilor, îngrigorarea principală este dacă Jensen va rămâne director general. Wall Street consideră că probabil va rămâne, dar, având în vedere ancheta consiliului de administrație, orice este posibil, iar acest lucru creează o incertitudine uriașă”, a declarat Ives.

Evoluția negativă a titlurilor Nvidia vine în contradicție cu parcursul favorabil al altor companii majore din sectorul semiconductorilor din Statele Unite, precum AMD, Intel, Qualcomm, Arm sau Marvell, care au înregistrat creșteri în aceeași ședință bursieră. Cu toate acestea, analistul Joachim Klement de la Panmure Liberum a atras atenția că eventuale modificări structurale la vârful Nvidia ar putea avea repercusiuni negative și asupra restului industriei de profil.

În ciuda controversei, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, i-a oferit susținerea publică lui Jensen Huang, descriindu-l drept o personalitate onorabilă și un pilon esențial al progresului tehnologic american. De asemenea, miliardarul Elon Musk, directorul general al companiilor Tesla și SpaceX, a transmis la rândul său un mesaj de sprijin în favoarea șefului Nvidia.

Acest scandal izbucnește într-un interval extrem de delicat pentru companie, marcat deja de corecții importante suferite săptămâna trecută de acțiunile din sectorul tehnologic, pe fondul temerilor investitorilor privind randamentul uriașelor sume direcționate spre centrele de date pentru inteligență artificială. Situația devine și mai tensionată în contextul în care Nvidia se pregătește să își prezinte rezultatele financiare trimestriale pe data de 17 noiembrie, urmând ca la sfârșitul lunii să găzduiască un eveniment major la Washington.