Cinematografia românească va beneficia de o promovare specială în Statele Unite, după ce România a fost desemnată prima țară invitată de onoare din istoria American Film Market (AFM), unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei cinematografice.

Regizorul Cristian Mungiu, laureat al trofeului Palme d’Or, va conduce delegația României la Los Angeles, în perioada 10-15 noiembrie.

Participarea este organizată în parteneriat cu Creative Romanian Filmmakers (CRFM) și urmărește promovarea filmelor românești, a producătorilor locali și a oportunităților de realizare a unor producții internaționale în România.

Prezența regizorului Cristian Mungiu are loc într-un moment important pentru cinematografia națională. Cel mai recent film al său, „Fjord”, a fost desemnat propunerea oficială a României la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” pentru Premiile Oscar.

Programul de la Los Angeles include proiecții ale unor producții românești precum „Comatogen”, regizat de Igor

, „Gone Guy”, semnat de Andrei Dăscălescu, „Grounded”, în regia Ligiei Ciornei, și „The Circle”, realizat de Valeriu Andriuță.

Unul dintre evenimentele centrale va avea loc pe 14 noiembrie, când este programat panelul „Beyond the New Wave: Romania as Your Next Production Partner”. Cristian Mungiu, Valentin Savu, reprezentanți ai Oficiului de Film și Investiții Culturale și mai mulți producători români vor prezenta oportunitățile de filmare în țară, colaborările cu profesioniștii locali și schema de rambursare a cheltuielilor de producție, Cash Rebate.

Mungiu consideră că filmele românești au potențial să ajungă la un public internațional mai larg, nu doar în circuitul festivalurilor. Regizorul a anunțat și discuții cu autoritățile pentru introducerea unei finanțări anticipate a fluxului de numerar aferent schemei Cash Rebate, cu rezultate așteptate din 2027.

Organizatorii AFM consideră desemnarea României drept Country of Focus o recunoaștere a contribuției sale la cinematografia mondială și o oportunitate de dezvoltare a unor parteneriate internaționale.