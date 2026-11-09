Statele Unite au lansat o nouă structură militară, denumită Task Force Iron Gate, pentru a limita transporturile de armament, tehnologii cu utilizare duală și alte materiale aflate sub sancțiuni către Iran, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de armata americană, pe fondul blocadei navale impuse Teheranului și al eforturilor Washingtonului de a reduce capacitatea Iranului de a-și reface arsenalul militar.

Noua structură va avea sediul în Tampa, Florida, și va colabora cu mai multe instituții guvernamentale americane. Operațiunile sale se vor concentra asupra transporturilor care traversează frontierele terestre ale Iranului și asupra rutelor comerciale din Marea Caspică.

Măsura urmărește să limiteze accesul Teheranului la echipamente militare, componente tehnologice și surse de venit pe care administrația americană le consideră ilegale.

Înființarea Task Force Iron Gate a fost relatată inițial de agenția Reuters, înainte ca armata americană să confirme oficial existența structurii.

Potrivit informațiilor prezentate de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), noua structură va coordona activitatea mai multor agenții americane. Printre instituțiile care ar urma să participe la acest efort se numără Departamentul Trezoreriei, Departamentul de Stat și Departamentul Justiției, alături de comunitatea serviciilor de informații.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a explicat că această colaborare urmărește să reducă posibilitățile Iranului de a finanța activități teroriste, de a reconstrui fabricile de armament și de a-și reface stocurile militare.

„Consolidarea colaborării CENTCOM cu partenerii interinstituționali americani va limita și mai mult capacitatea Iranului de a finanța terorismul, de a reconstrui fabricile de armament și de a-și reface resursele militare”, a declarat Brad Cooper, potrivit comunicatului citat de Reuters.

Decizia Washingtonului vine după ce o investigație Reuters, publicată la 29 octombrie 2026, a dezvăluit existența unei rețele clandestine prin care Iranul ar fi reușit să importe echipamente militare, explozibili și camioane de mare tonaj în valoare de cel puțin 2 miliarde de dolari, începând din ianuarie 2025.

Potrivit investigației, transporturile au ajuns în Iran prin mai multe canale:

nave de marfă care au traversat Marea Caspică dinspre Rusia;

camioane care au transportat materiale din Asia Centrală;

avioane cargo care au adus echipamente din China.

Rețeaua ar fi permis Teheranului să evite atât restricțiile impuse de blocada navală americană, cât și sancțiunile occidentale.

Aceste informații explică de ce Washingtonul încearcă acum să extindă măsurile de control asupra rutelor comerciale terestre. Blocarea transporturilor maritime nu a eliminat toate posibilitățile Iranului de a procura componente și echipamente necesare industriei sale militare.

Potrivit estimărilor Comandamentului Central al SUA, blocada navală a împiedicat Iranul să exporte petrol brut în valoare de peste 25 de miliarde de dolari.

Restricțiile maritime au afectat una dintre principalele surse de venit ale statului iranian, limitând capacitatea Teheranului de a comercializa petrol prin Strâmtoarea Hormuz și Marea Arabiei.

Cu toate acestea, autoritățile iraniene au continuat să caute alternative pentru aprovizionare și finanțare. Noua structură americană urmărește să reducă aceste posibilități prin supravegherea circuitelor comerciale și identificarea transporturilor care pot contribui la refacerea capacităților militare ale Iranului.

Task Force Iron Gate extinde astfel presiunea economică și militară dincolo de porturile iraniene, concentrându-se asupra unor rețele logistice care funcționează prin mai multe state și regiuni.

Înființarea noii structuri are loc într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran continuă să genereze îngrijorări privind securitatea Orientului Mijlociu.

După mai bine de opt luni de război, atacurile americane au provocat pierderi importante capacităților militare convenționale iraniene. Cu toate acestea, conducerea de la Teheran și-a consolidat controlul intern și continuă să reprezinte o amenințare pentru securitatea regională.

Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ar putea ordona noi atacuri împotriva Iranului. Teheranul a răspuns cu amenințări privind posibile represalii asupra infrastructurii din statele Golfului, ceea ce menține tensiunea în regiune.

În paralel, mediatorii internaționali și-au intensificat eforturile pentru a obține încheierea conflictului. Există temeri că ostilitățile s-ar putea relua, mai ales în condițiile în care negocierile dintre cele două părți nu au produs încă o soluție stabilă.

Pe 8 noiembrie, presiunea americană asupra rutelor comerciale iraniene a căpătat o nouă dimensiune. Ministrul de Externe al Irakului, Fuad Hussein, a declarat că Washingtonul a solicitat Bagdadului să închidă majoritatea punctelor de trecere a frontierei cu Iranul, lăsând deschise doar două. Oficialul irakian a avertizat însă că o asemenea măsură ar putea afecta economia țării și ar fi dificil de aplicat, având în vedere numărul mare de puncte oficiale și neoficiale de trecere.

Noua strategie arată că administrația americană încearcă să limiteze capacitatea Iranului de a-și procura resurse militare și de a-și finanța activitățile economice, inclusiv prin rute care nu sunt acoperite de blocada navală.

Eficiența Task Force Iron Gate va depinde de cooperarea dintre agențiile americane și de posibilitatea identificării rețelelor comerciale care alimentează industria militară iraniană. Rămâne de văzut în ce măsură Washingtonul va reuși să limiteze aceste transporturi fără să amplifice tensiunile cu statele care au legături comerciale cu Teheranul.