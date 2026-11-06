Rusia a jucat un rol mult mai important în consolidarea capacităților militare ale Teheranului înainte de izbucnirea conflictului cu Statele Unite decât s-a lăsat să se înțeleagă public. Documente interne din industria rusească de apărare, obținute și publicate de grupul ucrainean de cercetare Dallas Analytics, arată că Rusia a alocat echipamente pentru 90 de lansatoare de rachete cu ghidaj de precizie având ca destinație Iranul.

Informațiile prezentate de Fox News arată o colaborare militară strânsă între cele două state, în ciuda declarațiilor oficialilor de la Washington care au minimizat în mod repetat implicarea Moscovei.

Documentele de producție din Rusia indică alocarea de componente pentru 90 de lansatoare APU-L cu două șine în cadrul unui contract cu indicativul K-10. Programările pentru livrările din lanțul de producție erau stabilite pentru intervalul cuprins între ultima parte a anului 2024 și decembrie 2025.

Identificarea codului K-10 ca fiind asociat Teheranului este susținută de alte acte interne. De exemplu, o cerere de aprovizionare din octombrie 2022 pentru echipamente destinate unei aeronave Yak-130 menționează direct drept destinatar „K10 Iran”. Actul a purtat contrasemnătura șefului interimar al Reprezentanței Militare 704 din Ministerul rus al Apărării.

De asemenea, evidențele fabricii au asociat codul K-10 cu șase aeronave Yak-130, iar numărul de înmatriculare al uneia dintre aeronavele livrate și prezentate de presa de stat iraniană în septembrie 2023 corespunde exact datelor din documentele rusești.

Lansatoarele APU-L sunt proiectate pentru rachetele rusești LMUR, cunoscute și ca Product 305 sau Kh-39. Aceste arme au ghidaj de precizie, o greutate de aproximativ 104 kilograme și un focos de 25 de kilograme, putând fi ghidate direct de operator în timpul zborului prin legătură radio bidirecțională și senzori electro-optici.

Echipamentele pot fi montate pe elicoptere de atac Mi-28. Iranul confirmase anterior intenția de a achiziționa aceste elicoptere din Rusia, iar primele aparate Mi-28NE au fost observate pe teritoriul iranian în ianuarie 2026.

Documentele confirmă direct implicarea structurilor oficiale ale statului rus. O scrisoare din mai 2024 care însoțea graficul de producție pentru K-10 a fost semnată de șeful Reprezentanței Militare 123 din cadrul Ministerului rus al Apărării.

Deși actele nu oferă o dovadă directă că toate lansatoarele au ajuns fizic în Iran, reprezentanții Dallas Analytics au subliniat pentru Fox News Digital că existența contractului reprezintă „o dovadă foarte puternică” a transferului de tehnologie și echipamente.

Descoperirile contrazic poziția publică a administrației americane. Donald Trump a declarat în octombrie că nu crede că Moscova ajută Iranul „în niciun fel”.

Totuși, evaluările serviciilor de informații din SUA arată că Rusia a transmis Iranului date despre pozițiile activelor militare americane, imagini din satelit și componente pentru sisteme de armament.

Oficialii de la Washington susțin însă că aceste acțiuni nu au schimbat cursul operațiunilor. Secretarul de Stat Marco Rubio a menționat că ajutorul rusesc nu împiedică acțiunile armatei americane, iar secretarul de Război Pete Hegseth a precizat că sprijinul oferit de Moscova este monitorizat și integrat în planurile de luptă.

În paralel cu desfășurarea operațiunilor, SUA încearcă să blocheze canalele prin care Teheranul încearcă să își refacă stocurile de arme. Departamentul Trezoreriei a aplicat măsuri împotriva rețelelor internaționale care au facilitat achiziția de componente din străinătate, inclusiv tentative privind sisteme portabile de apărare antiaeriană chinezești.

În plus, Departamentul de Stat a impus sancțiuni directe unui cetățean rus implicat în sprijinirea Teheranului pentru obținerea de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) de producție chineză.