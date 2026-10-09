Alianța Nord-Atlantică (NATO) încearcă să transmită un mesaj de calm către Moscova în legătură cu viitorul exercițiu nuclear programat să se desfășoare în Italia. Manevrele au loc într-un climat tensionat între NATO și Rusia, după cum relatează publicația POLITICO.

La ediția din acest an a exercițiului anual Steadfast Noon, care este programat în perioada 13-23 octombrie, vor lua parte 17 state membre. Contextul desfășurării este însă unul extrem de sensibil, marcat de un schimb dur de mesaje diplomatice între NATO și Moscova, apărut după ce aliații au organizat aplicații militare în vecinătatea exclavei ruse Kaliningrad în cursul lunii august.

Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară din cadrul NATO, a explicat natura acestei activități și mesajul transmis către partea rusă.

„Facem acest lucru în fiecare an şi acesta este, de asemenea, un mesaj clar adresat unor ţări precum Rusia, că nu există motive de îngrijorare. Este un eveniment prevăzut şi nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greşită a situaţiei”, a declarat Nassima Barrows.

Oficialul alianței a precizat și obiectivul principal al aplicațiilor militare.

„Scopul său este, în esenţă, să antreneze forţele noastre aliate, astfel încât să fim pregătiţi şi să asigurăm siguranţa şi securitatea capacităţii noastre nucleare”, a declarat ea reporterilor.

Tensiunile s-au accentuat după ce Rusia a transmis o scrisoare oficială conducerii NATO, ca urmare a celor mai recente exerciții militare aliate. În document, Moscova amenința cu posibile lovituri asupra teritoriilor statelor membre și invoca utilizarea propriului arsenal nuclear. Reacția a fost condamnată public de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În paralel, statele europene acuză Rusia de intensificarea războiului hibrid și de orchestrarea unor acțiuni de sabotaj pe continent. Poziția strategică a NATO rămâne însă una axată pe deescaladare, după cum a punctat un oficial de rang înalt al organizației.

„Intenţia noastră este să menţinem cu adevărat calmul”, a declarat un oficial de rang înalt al NATO. Oficialii ruşi „continuă să amplifice această atmosferă de tensiune, iar noi vom continua să încercăm să calmăm spiritele”, a adăugat oficialul.

Din punct de vedere operațional, exercițiul desfășurat pe teritoriul Italiei păstrează parametrii edițiilor anterioare, conform precizărilor făcute de colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare ale alianței.

Aplicațiile includ o gamă largă de proceduri, de la scenarii de alertă simulată până la misiuni de zbor real. Oficialul militar a subliniat că manevrele se execută fără utilizarea de muniție nucleară reală.

La activități iau parte aeronave cu dublă capacitate, alături de trupe terestre care se antrenează pentru operațiuni de suport logistic, precum alimentarea, încărcarea și întreținerea avioanelor.

Până la momentul publicării informațiilor de către POLITICO, Ambasada Rusiei în Belgia nu oferise un punct de vedere oficial.