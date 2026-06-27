Soțul unui ministru din Italia, dat dispărut într-un lac. Operațiune amplă de salvare

Autoritățile din Italia desfășoară sâmbătă seară o amplă operațiune de căutare în lacul Vico, situat la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de Roma, după dispariția lui Luigi Cavallari, soțul ministrului Familiei, Eugenia Roccella, relatează publicația Editoriale Domani. Bărbatul se afla într-o ambarcațiune alături de soția sa și a dispărut în apă fără să mai revină la suprafață.

Luigi Cavallari este căutat de echipele de intervenție după ce a dispărut în lacul Vico, în regiunea Viterbo.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, bărbatul se afla într-o barcă împreună cu soția sa, ministrul italian al Familiei, Eugenia Roccella, când a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață.

Deocamdată, nu este clar dacă acesta a căzut accidental în lac sau dacă a decis să intre în apă pentru a se răcori din cauza temperaturilor ridicate.

Alarma a fost dată puțin după ora 17:00, iar, potrivit presei italiene, chiar Eugenia Roccella a fost cea care a alertat autoritățile.

La locul incidentului au fost mobilizați scafandri, pompieri, carabinieri și personal Digos, care încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs dispariția. Echipele de salvare își concentrează căutările în zona în care Luigi Cavallari a fost văzut ultima dată, o porțiune a lacului aflată în apropierea unui restaurant de pe mal.

În sprijinul operațiunii a fost trimis și un elicopter al Carabinierilor, care survolează întreaga zonă pentru extinderea perimetrului de căutare.

Între timp, Eugenia Roccella a fost însoțită la locuința sa din zona Viterbo, unde așteaptă informații despre desfășurarea operațiunilor.

Luigi Cavallari este fost profesor la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității de Studii „Gabriele d'Annunzio” din Chieti-Pescara. De-a lungul carierei, acesta a ocupat și funcția de președinte al cursului de licență în Ingineria Construcțiilor din cadrul universității.

Luigi Cavallari și Eugenia Roccella sunt căsătoriți din 1976 și au împreună doi copii. În luna martie a acestui an au sărbătorit 50 de ani de căsnicie.

În trecut, ministrul italian a vorbit despre relația lor.

„L-am cunoscut la optsprezece ani și din acel moment nu ne-am mai despărțit”, a declarat Eugenia Roccella.

Mai mulți oficiali italieni au reacționat după dispariția lui Luigi Cavallari. Printre primii s-a numărat fostul președinte al regiunii Veneto, Luca Zaia.

„Am aflat cu consternare vestea și urmăresc cu îngrijorare și profundă preocupare ceea ce se întâmplă pe lacul Vico, unde este dispărut soțul ministrului Eugenia Roccella, căreia îi transmit întreaga mea apropiere. Gândurile întregii regiuni Veneto se îndreaptă și către eforturile salvatorilor, cu speranța că vor putea sosi vești pozitive”, a declarat Luca Zaia.

Un mesaj a transmis și președintele Regiunii Lazio, Francesco Rocca.

„În aceste ore de agonie, întreaga Regiune Lazio este alături de ministrul Eugenia Roccella. Personalul Ares 118 s-a activat imediat și lucrează la fața locului, alături de pompieri și carabinieri, implicați în căutarea lui Luigi Cavallari”, a afirmat Francesco Rocca.