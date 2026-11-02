Iranul se declară pregătit să accelereze procedurile pentru redeschiderea Strâmtorii strategice Ormuz, reducând termenul inițial de la șapte zile la doar două zile. Decizia vine pe fondul intensificării riscurilor legate de o posibilă reluare a confruntărilor directe dintre Iran și Statele Unite, anunță AFP.

După mai bine de o lună de bombardamente intensive și încetarea acordurilor anterioare, discuțiile mediate de Qatar s-au intensificat semnificativ. Obiectivul principal al acestor demersuri este reluarea negocierilor diplomatice în cadrul unui conflict care afectează grav economia globală și determină creșterea prețului petrolului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a subliniat că evoluția situației depinde exclusiv de deciziile luate la Washington.

"Posibilitatea de a pune în aplicare acest plan - în două zile - este un semn suplimentar al bunei-credințe a Iranului", a apreciat el.

"Dacă cererile Teheranului sunt satisfăcute, va fi posibil să se restabilească securitatea în Strâmtoarea Ormuz și să se relanseze procesul de negociere într-un termen foarte scurt", a adăugat el.

Controlul asupra acestei căi maritime esențiale este revendicat de Teheran încă din prima fază a conflictului lansat de Statele Unite și Israel. În septembrie, un prim plan de redeschidere eșalonat pe șapte zile a fost prezentat prin intermediul Qatarului, însă propunerea a fost respinsă de președintele american Donald Trump, deși canalele de negociere indirectă au rămas deschise.

Pentru restabilirea traficului naval, Iranul solicită un armistițiu general în Orientul Mijlociu, deblocarea activelor financiare din străinătate, eliminarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier și ridicarea blocadei navale americane.

Lista cerințelor a fost completată de ministrul de externe Abbas Araghchi, care a declarat într-un interviu pentru Al Jazeera că Washingtonul trebuie să confirme "noul itinerariu convenit între Iran și Oman în traversarea Strâmtorii Ormuz", solicitând totodată o reducere a efectivelor militare americane din regiune.

Deși acțiunile militare au cunoscut o acalmie temporară, declarațiile politice din ultimele zile au sporit din nou presiunea. Președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea vizării altor facilități nucleare iraniene, în timp ce Teheranul continuă să susțină natura exclusiv civilă a programului său atomic.

Informațiile apărute în spațiul public indică discuții între Casa Albă și conducerea israeliană privind oportunitatea extinderii operațiunilor militare. În acest context, oficialii de la Teheran au lansat un avertisment direct împotriva oricărui atac.

"Orice act de agresiune împotriva Iranului, orice atac militar împotriva Iranului, indiferent cu ce mijloc, va primi o ripostă puternică, imediată și globală din partea noastră", a amenințat luni Esmail Baghai, în urma unor amenințări similare ale liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei și ale armatei iraniene.

În plan internațional, Beijingul și-a exprimat susținerea pentru suveranitatea Iranului în cadrul întrevederilor diplomatice desfășurate la nivel înalt.

"Toate părțile ar trebui (...), într-un spirit de rațiune și de pragmatism, să privilegieze mai degrabă o soluție politică decât să recurgă încă o dată la un conflict armat", a subliniat ministrul chinez de Externe Wang Yi.

Eforturile diplomatice continuă și prin intermediul Omanului, actor cheie în procesul de mediere. Reuniunile diplomatice desfășurate la Beijing s-au încheiat cu un apel ferm la adresa ambelor părți implicate, fiind transmis mesajul prin care îndeamnă "Statele Unite și Iranul să se angajeze pe calea păcii".