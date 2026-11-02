Contactele indirecte dintre Iran și Statele Unite pentru oprirea conflictului desfășurat pe parcursul ultimelor opt luni continuă. Reprezentanții Ministerului de Externe de la Teheran au confirmat că dialogul dintre cele două părți este în desfășurare, după ce rundele de discuții purtate în Qatar s-au încheiat cu propuneri modificate. Cu toate acestea, până în prezent nu au fost înregistrate progrese semnificative, conform Reuters.

„Vă pot spune că dialogul continuă. Totuşi, problema este complexă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, adăugând că cele două părți îşi transmit mesaje prin intermediul mediatorilor.

În paralel cu eforturile diplomatice, tensiunile rămân la cote ridicate din cauza posibilității de reluare a acțiunilor militare după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Atât Rusia, cât și China au intervenit public, pronunțându-se împotriva escaladării armate într-un conflict care afectează profund stabilitatea economică la nivel global.

Deși pe piețele internaționale prețul petrolului a înregistrat o scădere de aproape 4% ca urmare a speranțelor de soluționare diplomatică, sursele diplomatice iraniene susțin că scenariul unui nou atac lansat de Statele Unite este considerat mai probabil decât încheierea unui acord.

Purtătorul de cuvânt al diplomatiei de la Teheran a precizat că documentul prezentat de Iran în luna septembrie rămâne elementul central al convorbirilor, dar a confirmat declarațiile ministrului de externe Abbas Araghchi privind o variantă ajustată a propunerii.

„Baza dialogului şi a negocierilor dintre Iran şi SUA prin intermediul mediatorilor rămâne propunerea în şapte paşi a Iranului, care este acum condensată, făcând posibila punerea sa în aplicare în termen de două zile”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a respins anterior varianta inițială a planului în șapte pași. Propunerea iraniană prevede ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, acordarea unor derogări privind vânzările de petrol iranian, anularea noilor sancțiuni și inițierea ulterioară a negocierilor pe alte teme conexe.

Baghaei a subliniat că adaptarea planului nu modifică poziția fundamentală a Iranului, potrivit căreia reluarea discuțiilor privind programul nuclear poate avea loc doar după ce Teheranul verifică îndeplinirea tuturor condițiilor formulate. De asemenea, oficialul iranian a oferit un răspuns negativ atunci când a fost întrebat dacă în cadrul negocierilor s-a discutat posibilitatea transferării stocului de uraniu puternic îmbogățit către o altă țară.

Surse informate cu privire la derularea discuțiilor au menționat că plecarea negociatorilor iranieni nu a fost cauzată de blocaje neașteptate, iar în prezent un proiect de propunere se află în proces de analiză și distribuire între părți.

Conflictul declanșat pe 28 februarie de către Statele Unite și Israel a condus la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, la o blocadă navală americană asupra porturilor iraniene, la atacuri repetate cu drone și rachete asupra statelor din zona Golfului, precum și la reactivarea confruntărilor din Yemen.

În timp ce Donald Trump a afirmat că nu vor fi lansate noi atacuri înainte de finalizarea alegerilor americane, Teheranul a avertizat că va riposta ferm la orice acțiune militară, având pregătite planuri de ripostă asupra unor ținte din interiorul și din afara Orientului Mijlociu.

Pe plan internațional, ministrul chinez de externe Wang Yi a discutat la Beijing cu Ali Bagheri Kani, înalt oficial iranian în domeniul securității, subliniind necesitatea ca toate părțile implicate să prioritizeze căile politice în locul soluțiilor militare. La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a catalogat informațiile privind posibile noi acțiuni militare drept un motiv de extremă îngrijorare, apelând la intensificarea demersurilor diplomatice.

Vulnerabilitatea rutelor comerciale maritime a fost evidențiată din nou după ce un tanc de gaz natural lichefiat aparținând Qatarului a fost lovit în Golful Persic de obiecte neidentificate. Operatorul navei, compania Nakilat, a confirmat incidentul, marcat ca fiind o situație rară, având în vedere că atacurile anterioare din regiune s-au concentrat cu precădere asupra petrolierelor.