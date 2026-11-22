Un proprietar din California se luptă de mai mulți ani cu Tesla, după ce sistemul Solar Roof instalat de companie la locuința sa nu a fost finalizat și nu a produs niciodată energie electrică, potrivit publicației Electrek. Într-un dosar judecat în San Diego, un judecător a stabilit răspunderea companiei pentru fraudă și declarații false, ca sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor de a prezenta documente solicitate în proces. Pagubele reclamate de proprietar depășesc 2,5 milioane de dolari, potrivit presei americane.

Cazul îl vizează pe Ambrose Conroy, din Rancho Santa Fe, California, care a contractat Tesla în martie 2020 pentru instalarea unui acoperiș solar. Proiectul, estimat inițial la peste 82.000 de dolari, a ajuns la aproximativ 110.000 de dolari, însă sistemul nu a fost finalizat și nu a trecut inspecția autorităților locale. Litigiul a ajuns în instanță în 2022 și continuă să fie disputat.

Conroy a semnat inițial un contract pentru un sistem Solar Roof cu o capacitate de 13,1 kW, în valoare de 82.210 dolari. Ulterior, modificările contractuale au extins proiectul la un acoperiș de 18,2 kW și șase baterii Powerwall, iar costul total a ajuns la aproximativ 110.000 de dolari.

Potrivit documentelor prezentate în proces, instalarea, care ar fi trebuit să dureze câteva săptămâni, s-a prelungit considerabil. Proprietarul susține că lucrările au fost afectate de probleme de organizare, schimbări repetate ale managerilor de proiect și defecte de execuție.

În timpul lucrărilor, acoperișul ar fi fost lăsat expus pentru perioade îndelungate, iar unele dintre țiglele solare ar fi fost deteriorate. Conroy reclamă și probleme la instalația electrică, despre care un expert angajat de acesta a afirmat că ar putea crea riscuri de scurtcircuit și incendiu.

În septembrie 2026, judecătorul Cynthia Freeland, de la instanța din San Diego, a stabilit răspunderea Tesla pentru fraudă și declarații false în legătură cu proiectul. Decizia a fost luată după ce compania nu a prezentat, în mod repetat, documentele solicitate în cadrul procedurilor judiciare.

Tesla fusese sancționată anterior de două ori pentru probleme legate de furnizarea documentelor, cu amenzi de 15.467,50 de dolari și 13.500 de dolari. Instanța a considerat că nerespectarea obligațiilor privind prezentarea probelor justifică stabilirea răspunderii pentru acuzațiile respective.

Compania acceptase deja răspunderea pentru încălcarea contractului, încălcarea garanției și neglijență, însă contestase acuzațiile de fraudă și declarații false.

La 27 octombrie, judecătorul a respins solicitarea Tesla de reconsiderare a deciziei, potrivit informațiilor publicate de Electrek.

Ambrose Conroy estimează că lucrările necesare pentru repararea locuinței și remedierea problemelor provocate de instalarea sistemului solar ar putea costa peste 2,5 milioane de dolari. Această sumă reprezintă estimarea reclamantului, nu despăgubiri stabilite definitiv de instanță.

În aprilie 2022, Tesla ar fi propus încheierea disputei printr-o plată de 5.000 de dolari, ofertă pe care proprietarul nu a acceptat-o.

Compania contestă decizia judecătorului și a solicitat intervenția Curții de Apel din California, argumentând că sancțiunea este excesivă și îi afectează dreptul la un proces echitabil.

Litigiul nu s-a încheiat, iar valoarea eventualelor despăgubiri compensatorii și punitive urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor judiciare.