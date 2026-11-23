În zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului, salata de icre de crap este una dintre rețetele potrivite pentru mesele în familie. Se prepară ușor, nu necesită multe ingrediente și poate fi servită pe pâine proaspătă sau prăjită.

Această rețetă este potrivită pentru cei care preferă o salată de icre consistentă. Grișul ajută la obținerea unei texturi cremoase.

Ingrediente:

100 de grame de icre de crap sărate

250-300 ml de ulei de floarea-soarelui

2 linguri de griș

O ceapă mică

Zeama de la o jumătate de lămâie

2-3 linguri de apă minerală rece

Mai întâi, se pregătește grișul. Acesta se fierbe în apă, până când devine consistent, apoi se lasă să se răcească foarte bine. Nu trebuie adăugat în compoziție cât este cald.

Icrele se pun într-un bol încăpător și se amestecă ușor cu mixerul sau cu o lingură de lemn. Uleiul se toarnă treptat, în fir subțire, în timp ce compoziția este amestecată continuu.

După ce icrele încep să se lege, se adaugă grișul răcit, câte puțin. Se continuă amestecarea până când acesta este încorporat complet.

La final, se pune zeama de lămâie și se adaugă apa minerală rece, pentru o consistență mai aerată. Ceapa se toacă foarte mărunt și se încorporează în salată.

A doua variantă este la fel de gustoasă și are o textură pufoasă. Pâinea înmuiată în apă minerală ajută la creșterea volumului și oferă salatei o consistență plăcută.

Ingrediente:

100 de grame de icre de crap sărate

250-300 ml de ulei de floarea-soarelui

2 felii de pâine albă, fără coajă

100 ml de apă minerală carbogazoasă

O ceapă mică

Zeama de la o jumătate de lămâie

Feliile de pâine se curăță de coajă și se pun într-un bol cu apă minerală. După ce se înmoaie bine, se storc foarte atent, astfel încât să nu rămână exces de lichid.

Icrele se pun într-un vas și se mixează la viteză mică. Uleiul se adaugă treptat, în fir subțire, fără să se oprească amestecarea.

După ce compoziția începe să capete consistență, se adaugă pâinea înmuiată și stoarsă. Se continuă mixarea până când ingredientele se omogenizează și salata devine cremoasă.

Zeama de lămâie se adaugă treptat, în funcție de gust. La final, se pune ceapa tocată foarte fin și se amestecă ușor.

Indiferent de varianta aleasă, uleiul trebuie adăugat încet. Dacă este turnat prea repede, compoziția se poate tăia. De asemenea, ingredientele trebuie să fie reci sau la temperatura camerei.

Dacă salata devine prea groasă, se poate subția cu puțină apă minerală. Zeama de lămâie trebuie pusă treptat, pentru ca gustul să nu devină prea acru.

Salata de icre de crap se păstrează la frigider, într-un recipient acoperit. Se servește rece, pe felii de pâine prăjită sau proaspătă. Pentru decor, se pot folosi măsline, felii de lămâie și puțină ceapă roșie.