Bucureștenii care se pregătesc pentru prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului, programată sâmbătă, 21 noiembrie, au la dispoziție numeroase sortimente în Piața Obor. Prețurile pornesc de la 15 lei kilogramul pentru caras și depășesc 100 de lei pentru anumite specii de pește și fructe de mare. Cele mai scumpe sunt icrele de știucă, vândute cu 700 de lei kilogramul.

În pescăriile din Piața Obor, cumpărătorii pot găsi atât pește provenit din Dunăre și Marea Neagră, cât și sortimente aduse din Grecia. Oferta include crap, șalău, păstrăv, somn, doradă și biban de mare, dar și calamari, creveți sau caracatiță.

Înaintea primei dezlegări la pește din Postul Crăciunului, zona pescăriilor atrage numeroși clienți care compară prețurile și verifică proveniența produselor. Diferențele sunt considerabile, în funcție de specie și de modul de comercializare.

Printre cele mai accesibile sortimente se numără carasul de Tulcea, comercializat cu 15 lei kilogramul, și carasul de Dunăre, pentru care cumpărătorii plătesc 20 de lei.

Hamsia proaspătă și chefalul sunt disponibile la 25 de lei kilogramul. Crapul de Dunăre și somnul se vând cu 30 de lei, în timp ce somnul sălbatic și crapul viu sălbatic ajung la 35 de lei.

Pentru rondelele de crap, prețul urcă la 40 de lei kilogramul, aceeași sumă fiind cerută pentru șalău și păstrăv.

Alte sortimente disponibile în pescăriile din Obor sunt scrumbia, la 35 de lei kilogramul, știuca românească, tot la 35 de lei, și pălămida de Marea Neagră, la 40 de lei. Macroul proaspăt este comercializat cu 39 de lei kilogramul.

Cumpărătorii care preferă alte specii de pește trebuie să aloce sume mai mari.

Dorada și bibanul de mare sunt disponibile la 60 de lei kilogramul, în timp ce calcanul de Marea Neagră ajunge la 85 de lei.

Sturionul se comercializează cu 52 de lei kilogramul, iar pisica de mare poate fi cumpărată cu 35 de lei.

Prețurile diferă și în funcție de proveniența produselor, unele sortimente importate fiind considerabil mai scumpe decât variantele disponibile din surse locale.

În cazul produselor provenite din Grecia, bibanul de mare ajunge la 135 de lei kilogramul, în timp ce dorada sălbatică este comercializată cu 85 de lei, potrivit Libertatea. Peștele undițar costă 95 de lei kilogramul, iar pentru fileul de ton cumpărătorii trebuie să plătească 135 de lei.

Prețuri ridicate sunt afișate și pentru fructele de mare. Calamarii costă 65 de lei kilogramul, caracatița ajunge la 135 de lei, iar creveții sunt comercializați cu 145 de lei.m Cel mai scump produs menționat în oferta pescăriilor este reprezentat de icrele de știucă, pentru care prețul ajunge la 700 de lei kilogramul.

Potrivit informațiilor Patriarhiei Române, Postul Crăciunului cuprinde 14 zile în care credincioșii ortodocși au dezlegare la pește. Prima este sâmbătă, 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

În 2026, calendarul bisericesc include și patru zile consecutive cu dezlegare la pește, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.

Sâmbătă, 28 noiembrie, este pomenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, iar duminică, 29 noiembrie, este prevăzută dezlegarea obișnuită din prima parte a postului.

Luni, 30 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei.

Marți, 1 decembrie, calendarul bisericesc o pomenește pe Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, introdusă în calendarul bisericesc în 2026.