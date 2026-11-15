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Când se poate mânca pește în Postul Crăciunului 2026. Cele 14 zile din calendar

Când se poate mânca pește în Postul Crăciunului 2026. Cele 14 zile din calendardezlegare la peste. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie 2026 și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii ortodocși respectă reguli alimentare specifice, însă există și anumite date în care este permis consumul de pește.

Calendarul ortodox din acest an cuprinde 14 zile cu dezlegare la pește. Acestea sunt repartizate între lunile noiembrie și decembrie, în funcție de sărbătorile religioase și de rânduielile bisericești.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Prima zi în care credincioșii pot mânca pește este 21 noiembrie, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Alte trei date din luna noiembrie sunt 22, 23 și 28 noiembrie.

De asemenea, dezlegare la pește este prevăzută și la sfârșitul lunii, pe 29 și 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

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Credincioșii au 14 zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului.

În decembrie, credincioșii au mai multe zile în care pot include peștele în alimentație. Calendarul bisericesc stabilește următoarele date:

  • 1 decembrie – Sfânta Anastasia Șaguna;
  • 3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;
  • 5 decembrie – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;
  • 6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;
  • 7 decembrie – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;
  • 12 decembrie – Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei;
  • 13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
  • 19 decembrie – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești.

Ce alimente sunt permise în Postul Nașterii Domnului

Pe durata postului, credincioșii renunță la carne, ouă, lapte și produse lactate. Peștele poate fi consumat numai în zilele prevăzute cu dezlegare în calendarul ortodox.

În anumite zile există și dezlegare la vin și untdelemn, însă aceasta nu înseamnă automat că este permis și peștele. Cele trei rânduieli sunt menționate distinct în calendarul bisericesc.

Postul Nașterii Domnului are o durată de 40 de zile și reprezintă perioada de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată anual pe 25 decembrie.

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