Ghiveciul călugăresc este o mâncare de post gustoasă și sățioasă, pregătită din mai multe feluri de legume, care își lasă aromele în timpul fierberii. Se pregătește ușor, cu ingrediente la îndemână, și este potrivit atât pentru masa de prânz, cât și pentru cină.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

3 cartofi potriviți

2 cepe

2 morcovi

1 vânătă

1 dovlecel

2 ardei grași

3 roșii mari sau 250 ml suc de roșii

200 g fasole verde

150 g mazăre

3 căței de usturoi

4 linguri de ulei

200 ml apă sau supă de legume

1 legătură de pătrunjel

1 linguriță de cimbru uscat

Sare și piper, după gust

1 foaie de dafin

Pentru început, curăță ceapa și morcovii, apoi taie-le în bucăți potrivite. Spală ardeii, îndepărtează semințele și taie-i în fâșii. Cartofii se curăță de coajă și se taie cuburi, iar dovlecelul și vânăta se spală și se feliază sau se taie în bucăți potrivite.

Într-o cratiță încăpătoare, pune uleiul la încins și adaugă ceapa și morcovii. Călește legumele câteva minute, la foc mediu, până când ceapa devine moale și morcovii încep să se înmoaie. Adaugă ardeii și usturoiul tocat mărunt, apoi amestecă pentru ca aromele să se combine.

Pune în cratiță cartofii, dovlecelul și vânăta. Amestecă ușor, apoi adaugă fasolea verde și mazărea. Toarnă sucul de roșii și apa sau supa de legume, apoi adaugă foaia de dafin, cimbrul, sarea și piperul.

Acoperă cratița cu un capac și lasă legumele să fiarbă la foc mic aproximativ 30-40 de minute. Amestecă din când în când, cu grijă, pentru ca legumele să nu se zdrobească. Dacă lichidul scade prea mult înainte ca toate ingredientele să fie bine pătrunse, mai poți adăuga puțină apă caldă.

Când cartofii și celelalte legume sunt fragede, îndepărtează capacul și mai lasă preparatul câteva minute pe foc, pentru ca sosul să scadă și să capete consistență. La final, adaugă pătrunjelul proaspăt tocat și îndepărtează foaia de dafin.

Ghiveciul călugăresc se servește cald, imediat după preparare, dar este gustos și după ce aromele legumelor au avut timp să se întrepătrundă. Poate fi servit simplu, cu pâine proaspătă sau cu mămăligă.

Pentru un plus de savoare, deasupra se poate presăra pătrunjel proaspăt.