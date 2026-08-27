Icrele preparate în casă reprezintă unul dintre cele mai populare aperitive pe mesele românilor. Fie că este vorba despre o masă festivă sau despre o gustare rapidă în familie, o salată de icre reușește mereu să impresioneze prin textura sa fină și gustul bogat. Rețeta tradițională necesită doar câteva ingrediente de bază, dar respectarea câtorva reguli simple garantează obținerea unui rezultat aerat, identic cu cel din restaurante.

Pentru a pregăti o porție generoasă de icre cu ceapă, ingredientele trebuie să fie de calitate și la temperatura camerei. Modul de lucru este similar cu cel de la maioneză, de aceea atenția la detalii este esențială.

Lista de ingrediente include o sută de grame de icre sărate de crap sau de știucă, două sute de mililitri de ulei de floarea-soarelui, două linguri de griș fiert și răcit, două linguri de apă minerală carbogazoasă, zeama de la o jumătate de lămâie și o ceapă medie, tocată extrem de mărunt.

Primul pas constă în pregătirea bazei. Dacă folosiți griș, acesta trebuie fiert în apă, scurs bine și lăsat să se răcească complet înainte de a fi amestecat cu icrele. Grișul are rolul de a lega compoziția și de a reduce din cantitatea de ulei necesară.

Într-un bol adânc, se pun icrele sărate și grișul răcit. Se începe mixarea la viteză mică sau amestecarea cu o lingură de lemn, adăugând uleiul în fir subțire, treptat. Este important ca uleiul să fie încorporat complet înainte de a adăuga o nouă tranșă.

Pe măsură ce compoziția devine tot mai densă, se adaugă din când în când câteva picături de zeamă de lămâie și puțină apă minerală. Apa minerală ajută la obținerea unei texturi extrem de pufoase și deschide culoarea preparatului. Se continuă procesul până când se folosește întreaga cantitate de ulei și se obține o spumă densă.

La final, după ce salata de icre a căpătat consistența dorită, se adaugă ceapa tocată foarte fin. Este recomandat ca ceapa să fie stoarsă ușor în mână înainte de a fi pusă în bol, pentru a elimina excesul de suc care ar putea înmuia preparatul. Ceapa se încorporează ușor, folosind o spatulă.

Preparatul se dă la rece pentru cel puțin o oră înainte de servire. Se consumă pe felii de pâine proaspătă sau prăjită, alături de măsline negre și felii de gogoșari sau roșii.