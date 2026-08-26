Merdenelele cu brânză sărată reprezintă un adevărat simbol al patiseriei românești. Cu un aluat fraged, divizat în straturi fine și crocante, și o umplutură bogată care se topește în gură, acest preparat rămâne alegerea preferată pentru un mic dejun rapid sau o gustare delicioasă. Deși mulți consideră că obținerea texturii specifice de patiserie este un proces complicat, pregătirea merdenelelor în propria bucătărie este pe deplin realizabilă dacă respectați câțiva pași esențiali.

Pentru a obține merdenele desăvârșite, calitatea ingredientelor joacă un rol fundamental. Pentru aluat aveți nevoie de jumătate de kilogram de făină albă de calitate superioară, aproximativ două sute cincizeci de mililitri de apă călduță, o linguriță de sare și puțin oțet pentru elasticitate. Stratificarea foilor se realizează cu unt cu procent ridicat de grăsime sau untură curată de porc, ingrediente care garantează caracterul aerat al foietajului.

Umplutura tradițională necesită aproximativ trei sute de grame de telemea sărată de vacă sau de oaie, bine scursă. Pentru a lega compoziția și a-i oferi o textură cremoasă, brânza se amestecă cu două ouă proaspete și două linguri de griș, ingredient secret care absoarbe umezeala în exces în timpul coacerii.

Se frământă un aluat neted și elastic din făină, apă, sare și oțet, apoi se lasă la odihnit timp de jumătate de oră. După acest răstimp, aluatul se întinde într-o foaie subțire și se unge generos cu untul moale la temperatura camerei.

Pasul crucial constă în împachetarea succesivă a aluatului. Foaia se rulează strâns, apoi se pliază în treimi și se dă la rece pentru cel puțin patruzeci de minute. Acest proces permite grăsimii să se consolideze între straturile de aluat, creând efectul de foietaj suprapus în timpul procesului de coacere.

După perioada de refrigerare, aluatul se împarte în bucăți egale. Fiecare bucată se întinde fin, iar în mijlocul fiecărui pătrat se așază o porție generoasă din compoziția de brânză sărată. Colțurile aluatului se aduc spre centru și se suprapun ușor, formând plicul caracteristic al merdenelelor.

Tăvile pregătite se introduc în cuptorul preîncălzit la o temperatură ridicată, de aproximativ două sute douăzeci de grade Celsius. Coacerea la foc iute este esențială pentru ca aburul format din untul dintre straturi să ridice aluatul rapid. După douăzeci sau douăzeci și cinci de minute, când suprafața devine rumenă și aurie, merdenelele sunt gata pentru a fi servite calde.