Autoritățile din Rusia au anunțat că 613 drone au fost îndreptate spre Moscova în noaptea de miercuri spre joi, 28-29 octombrie 2026, în timp ce capitala găzduiește al treilea summit Rusia-Africa, potrivit agenției Reuters.

Primarul din Moscova, Serghei Sobianin, a declarat că majoritatea aparatelor au fost neutralizate de apărarea antiaeriană, iar alte 231 au fost distruse în timp ce se apropiau de oraș.

Informațiile au fost publicate de Sobianin pe contul său de Telegram. Anunțul vine în a doua zi a reuniunii internaționale de la Moscova, la care participă delegații din 48 de țări africane, dintre care 22 sunt reprezentate de șefii de stat, potrivit Kremlinului.

Serghei Sobianin a precizat că dronele au fost detectate în intervalul 28 octombrie, ora 20:30, și 29 octombrie, ora 07:00. Conform declarației sale, apărarea antiaeriană a Ministerului rus al Apărării a neutralizat majoritatea aparatelor înainte ca acestea să ajungă în apropierea capitalei.

Primarul a menționat separat că 231 de drone au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova. Cifrele provin din comunicările autorităților ruse și nu reprezintă, în sine, o confirmare independentă a întregii desfășurări a atacului.

Anunțul nu precizează, în informațiile citate de AFP, un bilanț complet al eventualelor victime sau pagube materiale asociate acestui val de drone.

Atacul raportat are loc în timpul celui de-al treilea summit Rusia-Africa, organizat în capitala rusă în zilele de 28 și 29 octombrie. Reuniunea urmărește consolidarea relațiilor politice și economice dintre Moscova și statele africane.

Potrivit informațiilor publicate de agenția Reuters, agenda întâlnirilor include cooperarea comercială, securitatea, armamentul și aprovizionarea cu cereale. Rusia încearcă să își consolideze parteneriatele pe continentul african în contextul sancțiunilor occidentale impuse după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Prezența numeroaselor delegații oficiale face ca securitatea capitalei să fie un element important al desfășurării evenimentului. Totuși, informațiile disponibile nu indică faptul că dronele ar fi vizat în mod specific participanții la summit sau locul în care se desfășoară reuniunea.

Incidentul se înscrie într-o perioadă în care Rusia și Ucraina au intensificat atacurile aeriene. Într-o relatare publicată joi, Reuters a informat și despre un atac rusesc asupra orașului ucrainean Harkiv, în urma căruia o instituție de învățământ a fost avariată, potrivit primarului Ihor Terehov.

În ultimele luni, atacurile cu drone au vizat atât obiective din Rusia, cât și localități și infrastructură din Ucraina. Efectele raportate au inclus victime, distrugeri materiale și perturbări ale activităților civile.

Sobianin a invocat anterior un atac de amploare asupra regiunii Moscovei, produs la jumătatea lunii septembrie. Potrivit declarațiilor sale, aproximativ 1.600 de drone ar fi fost lansate atunci spre regiune, ceea ce autoritățile ruse au descris drept cel mai mare atac de acest tip într-o singură zi de la începutul războiului.

Noile atacuri au loc pe fondul discuțiilor privind reluarea negocierilor de pace între Moscova și Kiev, cu medierea Statelor Unite. Potrivit informațiilor din materialul AFP, discuțiile erau așteptate să fie relansate în noiembrie.

Evoluția negocierilor rămâne importantă pentru perspectivele de reducere a ostilităților, însă atacurile raportate arată că operațiunile militare continuă în paralel cu eforturile diplomatice.