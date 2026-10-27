România convoacă ambasadorul Rusiei la MAE. Acuzații grave la adresa Moscovei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat marți pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, pentru a transmite protestul oficial al României după incendiul provocat pe 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov. Autoritățile române atribuie incidentul unei rețele de sabotaj coordonate de Rusia, pe baza probelor strânse în timpul anchetei.

În cadrul întrevederii de la sediul MAE, reprezentanții României au condamnat acțiunea de sabotaj și au atras atenția asupra consecințelor pentru securitatea națională și siguranța populației. Ministerul a încadrat incidentul în seria operațiunilor hibride atribuite Federației Ruse, desfășurate împotriva mai multor state europene.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în discuțiile cu ambasadorul Vladimir Lipaev, partea română a invocat probele obținute de anchetatori, care indică responsabilitatea Federației Ruse pentru operațiunea de la Brașov.

Instituția a transmis că asemenea acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o amenințare la adresa securității României.

”În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părţii ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigaţiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor şi gravitatea implicaţiilor acestora pentru securitatea naţională şi siguranţa cetăţenilor. A evidenţiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid şi se înscrie în seria tot mai amplă şi mai complexă de acţiuni desfăşurate sau sprijinite de Federaţia Rusă împotriva multor altor state europene”, anunţă MAE

Discuțiile au vizat și situația de securitate din regiunea Mării Negre. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au condamnat atacurile repetate ale forțelor ruse împotriva navelor comerciale, în urma cărora au fost înregistrate victime.

Partea română a arătat că aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și reprezintă un pericol pentru libertatea navigației și siguranța transportului maritim.

MAE a atras atenția și asupra efectelor pe care atacurile le au asupra securității regionale, în condițiile în care Marea Neagră este afectată de operațiunile militare ale Federației Ruse.

Ancheta privind incendiul din 14 septembrie a vizat activitatea a trei persoane, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, care locuiau în state membre ale Uniunii Europene. Aceștia sunt suspectați că au participat la o operațiune de sabotaj în zona platformei industriale din Brașov, unde incendiul a afectat sediile mai multor firme aflate în apropierea societății CARFIL SA.

Compania este filială a CN ROMARM și desfășoară inclusiv activități de producție a dronelor militare. Doi dintre suspecți au fost identificați și arestați în Germania, unde autoritățile au stabilit că pregăteau acțiuni asemănătoare. Al treilea membru al rețelei a fost localizat în Polonia.

Cele trei persoane sunt cercetate pentru tentativă la acte de diversiune.

Serviciul Român de Informații a anunțat că operațiunea de la Brașov făcea parte dintr-un plan mai amplu, coordonat de Federația Rusă, care viza facilități militare și industriale din România și din alte state ale regiunii.

Potrivit SRI, acțiunile urmăreau intimidarea statelor vizate, afectarea capacităților acestora de apărare și diminuarea contribuției lor la securitatea europeană și regională.

Investigația desfășurată de autoritățile române a dus la identificarea celor trei suspecți, cercetați de DIICOT pentru implicarea în operațiunea de sabotaj.