Politica

România convoacă ambasadorul Rusiei la MAE. Acuzații grave la adresa Moscovei

România convoacă ambasadorul Rusiei la MAE. Acuzații grave la adresa MoscoveiVladimir Lipaev. Sursa foto: Facebook/Ambasada Rusa
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat marți pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, pentru a transmite protestul oficial al României după incendiul provocat pe 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov. Autoritățile române atribuie incidentul unei rețele de sabotaj coordonate de Rusia, pe baza probelor strânse în timpul anchetei.

În cadrul întrevederii de la sediul MAE, reprezentanții României au condamnat acțiunea de sabotaj și au atras atenția asupra consecințelor pentru securitatea națională și siguranța populației. Ministerul a încadrat incidentul în seria operațiunilor hibride atribuite Federației Ruse, desfășurate împotriva mai multor state europene.

România protestează oficial față de sabotajul atribuit Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în discuțiile cu ambasadorul Vladimir Lipaev, partea română a invocat probele obținute de anchetatori, care indică responsabilitatea Federației Ruse pentru operațiunea de la Brașov.

Instituția a transmis că asemenea acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o amenințare la adresa securității României.

Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

”În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părţii ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigaţiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor şi gravitatea implicaţiilor acestora pentru securitatea naţională şi siguranţa cetăţenilor. A evidenţiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid şi se înscrie în seria tot mai amplă şi mai complexă de acţiuni desfăşurate sau sprijinite de Federaţia Rusă împotriva multor altor state europene”, anunţă MAE

Logo MAE

MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

MAE a condamnat și atacurile Rusiei asupra navelor din Marea Neagră

Discuțiile au vizat și situația de securitate din regiunea Mării Negre. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au condamnat atacurile repetate ale forțelor ruse împotriva navelor comerciale, în urma cărora au fost înregistrate victime.

Partea română a arătat că aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și reprezintă un pericol pentru libertatea navigației și siguranța transportului maritim.

MAE a atras atenția și asupra efectelor pe care atacurile le au asupra securității regionale, în condițiile în care Marea Neagră este afectată de operațiunile militare ale Federației Ruse.

Trei cetățeni străini, cercetați pentru sabotajul de la Brașov

Ancheta privind incendiul din 14 septembrie a vizat activitatea a trei persoane, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, care locuiau în state membre ale Uniunii Europene. Aceștia sunt suspectați că au participat la o operațiune de sabotaj în zona platformei industriale din Brașov, unde incendiul a afectat sediile mai multor firme aflate în apropierea societății CARFIL SA.

Compania este filială a CN ROMARM și desfășoară inclusiv activități de producție a dronelor militare. Doi dintre suspecți au fost identificați și arestați în Germania, unde autoritățile au stabilit că pregăteau acțiuni asemănătoare. Al treilea membru al rețelei a fost localizat în Polonia.

Cele trei persoane sunt cercetate pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI: Rețeaua coordonată de Rusia avea în vizor și alte obiective

Serviciul Român de Informații a anunțat că operațiunea de la Brașov făcea parte dintr-un plan mai amplu, coordonat de Federația Rusă, care viza facilități militare și industriale din România și din alte state ale regiunii.

Potrivit SRI, acțiunile urmăreau intimidarea statelor vizate, afectarea capacităților acestora de apărare și diminuarea contribuției lor la securitatea europeană și regională.

Investigația desfășurată de autoritățile române a dus la identificarea celor trei suspecți, cercetați de DIICOT pentru implicarea în operațiunea de sabotaj.

Stiri calde

18:14 - Franța a luat în calcul blocarea internetului și a rețelelor sociale. Ce a provocat decizia
18:03 - Factura la căldură în ianuarie. Cât ar putea costa încălzirea unui apartament cu două camere în București
17:56 - Cod roșu de ploi în Constanța. Localitățile vizate de avertizare
17:48 - Republica Moldova ar putea importa gaze din Neptun Deep din toamna lui 2027. Vasile Tofan: Cheltuielile de transport ...
17:39 - Dezvăluirile lui Rareș Bogdan din ședințele PNL. Ce i-a spus lui Bolojan în spatele ușilor închise
17:31 - Meghan Markle revine în televiziune. Ducesa de Sussex va prezenta o emisiune celebră în 2027
17:22 - Cum influențează vederea periferică siguranța în traficul urban
17:14 - Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice în București. Restricții noi și amenzi de 10.000 de lei

HAI România!

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Proiecte speciale