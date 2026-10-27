Premierul bulgar Rumen Radev susține că noile atacuri asupra navelor din Marea Neagră ar fi avut loc după ce România a indicat Rusia drept responsabilă pentru incidentele cu drone. Declarația a fost făcută luni, la Forumul Economic de la Sofia, potrivit Radio Bulgaria, care citează agenția BGNES.

Rumen Radev a afirmat că a fost primul premier care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după atacuri, dar a subliniat că identificarea responsabililor trebuie să se bazeze pe dovezi concludente.

Între 5 și 23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente asociate atacurilor cu drone în largul coastelor Bulgariei și României. Patru incidente au fost raportate în apropierea Bulgariei, iar celelalte patru în zona României.

Unul dintre cele mai recente cazuri s-a produs vineri, când nava comercială Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Un membru al echipajului a murit, nouă persoane au fost salvate, iar alte trei au fost date dispărute.

Președintele Nicușor Dan a descris incidentul drept „un efort de escaladare a Federației Ruse” în contextul războiului din Ucraina. Potrivit șefului statului, atacurile cu drone din Marea Neagră au fost discutate atât în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și la nivelul NATO.

Într-o declarație susținută în Parlamentul Bulgariei pe 14 octombrie, Radev afirma că Rusia este suspectul logic în cazul atacurilor asupra navelor, însă autoritățile bulgare nu dispun de dovezi care să demonstreze responsabilitatea Moscovei.

„Logica indică Rusia, dar problema este că nu putem dovedi acest lucru”, a spus premierul bulgar. El a insistat că guvernul trebuie să se bazeze pe fapte, nu pe sloganuri, și a cerut opoziției să prezinte eventualele dovezi pe care le-ar deține.

Referindu-se la recuperarea navei Chelsea 3, Radev a declarat că autoritățile au făcut tot posibilul, în condiții dificile, pentru recuperarea acesteia și începerea unei anchete amănunțite.

Premierul a reafirmat totodată că securitatea Bulgariei se bazează pe apartenența la Uniunea Europeană și NATO, precum și pe parteneriatul cu Statele Unite.

În România, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a anunțat, pe 22 octombrie, măsuri pentru consolidarea supravegherii Mării Negre și dezvoltarea capacităților de combatere a minelor și dronelor, în urma incidentelor care au vizat nave comerciale.