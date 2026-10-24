Republica Moldova. Rusia amenință Republica Moldova cu represalii diplomatice după ce autoritățile de la Chișinău au decis să declare persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur decizia și a acuzat conducerea moldovenească de promovarea unei politici antirusești. Moscova susține că expulzarea nu ar fi justificată și avertizează că va răspunde prin măsuri pe care le descrie drept adecvate și dure.

Într-o declarație din 24 octombrie, Maria Zaharova a criticat decizia autorităților de la Chișinău, luată după prăbușirea unei drone pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul s-a produs pe 23 octombrie, în satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Reprezentanta diplomației ruse susține că autoritățile moldovenești nu ar fi prezentat dovezi care să demonstreze proveniența rusească a aparatului de zbor.

„La 23 octombrie, autoritățile moldovenești au notificat declararea persona non grata a unui angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău. Drept pretext a fost folosit, în mod neîntemeiat, incidentul produs în aceeași zi, când un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe teritoriul țării, fără să fie prezentate dovezi privind proveniența sa rusească”, a declarat Maria Zaharova.

Oficiala rusă consideră că măsura adoptată de Chișinău nu este justificată. Ea acuză autoritățile moldovenești că folosesc incidentul pentru a înrăutăți relațiile bilaterale.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a afirmat că expulzarea diplomatului face parte dintr-o politică îndreptată împotriva Moscovei. Potrivit acesteia, autoritățile moldovenești ar urmări deteriorarea relațiilor dintre cele două state și îndepărtarea populațiilor de pe cele două maluri ale relației bilaterale.

„Această decizie a autorităților moldovenești face parte din cursul antirusesc distructiv al Chișinăului oficial, orientat spre distrugerea completă a relațiilor ruso-moldovenești, construite de-a lungul secolelor, și spre ruperea legăturilor dintre popoarele celor două țări”, a afirmat Zaharova.

Oficiala a criticat și expulzările anterioare ale unor diplomați ruși din Republica Moldova. Ea a susținut că aceste măsuri ar fi fost luate în baza unor pretexte inventate sau fără justificări suficiente.

În opinia sa, reducerea personalului diplomatic rus ar avea drept scop îngreunarea activității Ambasadei Rusiei la Chișinău.

Zaharova a mai afirmat că diminuarea numărului de angajați ai instituțiilor diplomatice ar afecta inclusiv cetățenii Republicii Moldova. Potrivit acesteia, moldovenii ar avea mai puține posibilități de a beneficia de servicii consulare și de alte forme de asistență.

Declarațiile reprezintă poziția oficială a Moscovei, care contestă justificarea expulzării. Autoritățile moldovenești au legat decizia de incidentul cu drona și de riscurile pentru securitatea națională. La finalul declarației, Maria Zaharova a avertizat că Rusia nu va lăsa fără reacție decizia Chișinăului.

„Acțiunile ostile menționate ale conducerii Moldovei nu vor rămâne fără un răspuns adecvat și dur din partea Rusiei”, a declarat reprezentanta Ministerului rus de Externe.

Deocamdată, Moscova nu a anunțat ce măsuri concrete ar putea adopta ca reacție la expulzarea angajatului ambasadei.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat pe 23 octombrie că un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata. Decizia a fost luată după incidentul din satul Chiștelnița, raionul Telenești.

O dronă încărcată cu explozibil a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință. Aparatul a fost descoperit de un localnic, care a alertat Poliția. În urma incidentului nu au fost raportate victime. Oamenii legii au izolat zona și au solicitat intervenția specialiștilor pentru examinarea aparatului de zbor și gestionarea riscurilor.

Diplomația moldovenească a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării. Autoritățile au calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și securității naționale.

Ministerul a avertizat că asemenea incidente pun în pericol siguranța cetățenilor și reflectă riscurile generate de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Totodată, Chișinăul a cerut Moscovei să înceteze acțiunile care amenință securitatea regională și viețile oamenilor.

Identitatea angajatului Ambasadei Rusiei vizat de măsura diplomatică nu a fost făcută publică.