Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta posibilitatea reluării operațiunilor militare împotriva regimului din Iran, au confirmat pentru Fox News oficiali americani de rang înalt. Potrivit acestora, reuniuni pe tema reluării operațiunilor au avut loc atât miercuri, cât și joi, la Casa Albă.

Discuțiile au loc în timp ce Comandamentul Central al SUA finalizează pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare în Iran. Potrivit informațiilor citate de Axios, armata nu a primit însă deocamdată o nouă directivă de la Washington.

Oficialii au menționat și data de 9 noiembrie, când va fi lună nouă în regiune, ceea ce înseamnă lumină naturală redusă pe timpul nopții, condiție considerată favorabilă pentru desfășurarea unor operațiuni militare.

Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că administrația va lua o decizie în privința continuării războiului. El a pus în discuție posibilitatea unor noi lovituri pentru a se asigura că programul nuclear iranian a fost eliminat definitiv.

Președintele a afirmat că ar prefera să nu distrugă și restul țării, dar a avertizat că ar putea ajunge să recurgă la o asemenea măsură.

În același timp, liderul de la Casa Albă a declarat că regimul din Iran nu poate lua decizii privind viitorul programului său nuclear fără aprobarea Statelor Unite.

Declarațiile au fost făcute în contextul informațiilor potrivit cărora Teheranul ar fi transmis Washingtonului, prin intermediul Qatarului, o nouă propunere privind dosarul nuclear. Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că oferta ar urma să fie discutată numai după ce Statele Unite vor îndeplini cele șapte solicitări formulate de Iran.

Trump a descris prezența militară americană în regiune drept una „practic de ocupație” și a afirmat că Statele Unite controlează în prezent tot ceea ce și-au propus. El a avertizat, totodată, că Iranul ar putea avea nevoie de 25 de ani pentru reconstrucție.

Tensiunile au determinat și reacții în regiune. Premierul irakian Ali Faleh Al-Zaidi i-a transmis lui Trump, într-o convorbire telefonică desfășurată joi, că teritoriul Irakului nu trebuie folosit pentru lansarea unor atacuri împotriva statelor vecine. Biroul premierului a reafirmat poziția Bagdadului privind respectarea suveranității statelor și interzicerea folosirii teritoriului irakian ca bază pentru agresiuni militare.

Evoluțiile militare au influențat și piețele energetice. Prețul petrolului a crescut joi cu peste 3%, după noi atacuri asupra unor petroliere, care au reaprins temerile privind întreruperea transporturilor prin regiune. Contractele Brent au încheiat ședința la 98,29 dolari pe baril, în creștere cu 3,88%, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 2,72%, până la 90,52 dolari.

Creșterile au venit după ce, miercuri, ambele cotații scăzuseră cu peste 8%, pe fondul anticipării unei reduceri a riscului de escaladare după pierderile suferite de republicani la alegerile intermediare din SUA. Organizația britanică UKMTO a raportat cinci atacuri asupra unor nave în Orientul Mijlociu începând de duminică, menținând nivelul de alertă în rutele maritime comerciale.