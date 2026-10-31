Un mesaj atribuit liderului suprem din Iran Mojtaba Khamenei le cere forțelor armate să răspundă imediat și puternic oricărei acțiuni militare sau teroriste lansate de Statele Unite ori Israel. Declarațiile vin pe fondul speculațiilor privind o posibilă reluare a conflictului, potrivit The Times of Israel.

Mesajul atribuit ayatollahului Mojtaba Khamenei de sâmbătă conține o amenințare la adresa Statelor Unite, prin care cere Washingtonului să nu lanseze noi atacuri împotriva Iranului.

Mesajul atribuit liderului suprem a fost publicat pe site-ul său oficial, într-un moment în care se intensifică speculațiile privind o eventuală reluare a războiului.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei întâlniri pe care Khamenei a avut-o sâmbătă cu oficiali militari de rang înalt. Cu această ocazie, liderul iranian le-a cerut reprezentanților forțelor armate să răspundă fără restricții geografice oricărui atac venit din partea Statelor Unite sau a Israelului.

„Orice nivel sau tip de amenințare trebuie să aibă o ripostă imediată, puternică și fără limită geografică”, a transmis Mojtaba Khamenei în comunicatul publicat pe site-ul său.

Mesajul reprezintă o amenințare directă la adresa Washingtonului și a Israelului, în condițiile în care Teheranul își reafirmă disponibilitatea de a reacționa la eventuale noi operațiuni împotriva teritoriului iranian. Liderul suprem nu a indicat însă în comunicat ce măsuri concrete ar putea fi luate și nici în ce condiții ar putea fi declanșat un răspuns militar.

Mesajul atribuit lui Khamenei mai spune și că Iranul își rezervă dreptul de a decide atât momentul, cât și condițiile în care s-ar încheia un eventual nou conflict.

„Dacă inamicii lansează din nou atacuri militare sau teroriste, forțele armate ale Republicii Islamice și poporul iranian sunt cele care vor stabili momentul și condițiile sfârșitului lor”, a avertizat liderul iranian.

Declarațiile vin pe fondul incertitudinii privind evoluția relațiilor dintre Iran, Statele Unite și Israel. Avertismentul atribuit lui Mojtaba Khamenei sugerează că Teheranul nu intenționează să accepte fără ripostă eventuale noi atacuri și că răspunsul său nu ar fi limitat la o anumită zonă geografică.

Prin mesajul adresat oficialilor militari, liderul suprem iranian a cerut o reacție fermă în fața oricărei amenințări, indiferent de amploarea sau forma acesteia.