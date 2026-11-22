Luna decembrie aduce o serie de producții TV așteptate, de la noua adaptare a universului Harry Potter, realizată de HBO, până la o reinterpretare a romanului „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen, pregătită deNetflix, potrivit BBC. Printre premiere se regăsesc seriale cu distribuții de renume, continuări ale unor producții populare și povești inspirate din cazuri reale sau opere literare.

Lista realizată de Caryn James pentru BBC include 10 seriale care vor avea premiera în decembrie, pe Netflix, HBO, Disney+, Paramount+ și BBC, cu subiecte variate, de la investigații criminale și drame istorice până la comedii și povești romantice.

Premiera: 1 decembrie | Netflix

Serialul „Trinity”, creat de Jed Mercurio, cunoscut pentru producțiile „Line of Duty” și „Bodyguard”, propune o poveste tensionată în jurul securității naționale și al unei posibile crize politice.

Gugu Mbatha-Raw o interpretează pe Katherine Decker, adjuncta comandantului unui submarin nuclear american, în timp ce Richard Madden joacă rolul secretarului Apărării, Webb Preston. Acesta îi propune un plan pe care Decker îl privește cu suspiciune.

Mercurio descrie personajul lui Preston drept un om care ar putea fi fie salvatorul păcii mondiale, fie cea mai mare amenințare la adresa acesteia.

Premiera: 25 decembrie | HBO, HBO Max

Universul Harry Potter revine pe ecran într-o producție HBO care își propune să adapteze, pe parcursul mai multor sezoane, toate cele șapte volume scrise de J.K. Rowling. Primul sezon urmărește începuturile aventurii lui Harry la Hogwarts și întâlnirile cu Ron Weasley, Hermione Granger și profesorii care îi vor influența destinul.

Dominic McLaughlin îl interpretează pe Harry, Alastair Stout este Ron, iar Arabella Stanton o joacă pe Hermione. Distribuția îi include pe John Lithgow în rolul lui Dumbledore, Janet McTeer ca Minerva McGonagall, Nick Frost în rolul lui Hagrid și Paapa Essiedu ca Severus Snape.

Daniel Radcliffe, actorul care l-a interpretat pe Harry în filmele originale, a salutat ideea unei noi generații de actori care să preia personajele.

Premiera: 3 decembrie | Netflix

Romanul lui Jane Austen primește o nouă adaptare, cu Emma Corrin în rolul lui Elizabeth Bennet și Jack Lowden în cel al lui Mr. Darcy. Daryl McCormack îl interpretează pe Bingley, în timp ce Olivia Colman și Rufus Sewell îi aduc pe ecran pe părinții familiei Bennet.

Scenariul este semnat de Dolly Alderton, care propune o perspectivă diferită asupra lui Mrs. Bennet, personaj pe care îl consideră nedrept reprezentat în multe dintre adaptările anterioare. În această versiune, încercările mamei de a-și căsători fiicele sunt privite și prin prisma preocupării pentru viitorul lor financiar.

Adaptarea introduce și o schimbare în dinamica relației dintre Elizabeth și Wickham, astfel încât spectatorii să fie tentați să îl privească inițial drept o posibilă alegere romantică pentru protagonistă.

Premiera: 8 decembrie | Hulu, Disney+

Charles, Oliver și Mabel, interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez, revin într-un nou sezon al comediei polițiste. De această dată, investigația îi duce la Londra, după moartea rivalei lor în materie de podcasturi, Cinda Canning, interpretată de Tina Fey.

Serialul își extinde distribuția cu nume importante, printre care David Tennant, Olivia Colman, Martin Freeman, Nicola Coughlan și Richard E. Grant. Meryl Streep revine, de asemenea, în rolul soției lui Oliver.

Schimbarea decorului și noile personaje continuă strategia producției de a modifica formula poveștii de la un sezon la altul.

Premiera: 10 decembrie | Netflix

Cazul JonBenét Ramsey, una dintre cele mai mediatizate crime nerezolvate din Statele Unite, este readus pe ecran într-o nouă producție dramatică. JonBenét, o fetiță de șase ani, a fost găsită moartă în locuința familiei din Boulder, Colorado, în decembrie 1996.

Melissa McCarthy o interpretează pe Patsy Ramsey, mama copilului, iar Clive Owen îl joacă pe John Ramsey. Producția urmărește atât perioada dinaintea crimei, cât și ancheta care a transformat cazul într-unul dintre cele mai cunoscute dosare criminale din SUA.

În 2008, procurorii au anunțat că probele ADN au contribuit la exonerarea familiei Ramsey. Patsy Ramsey murise în 2006.

Serialul este realizat de Richard LaGravanese, scenarist cunoscut pentru „The Fisher King” și „Behind the Candelabra”.

Premiera: în decembrie | BBC, BritBox

Universul Jane Austen continuă cu un episod special în trei părți, dedicat lui Mary Bennet, sora mai puțin explorată în adaptările clasice ale romanului „Mândrie și prejudecată”.

Ella Bruccoleri revine în rolul lui Mary, care încearcă să se adapteze vieții de căsătorie cu Tom Hayward, interpretat de Donal Finn. Acțiunea are loc la un an după căsătoria celor doi, iar personajul se confruntă cu presiunile sociale ale epocii și cu așteptările privind rolul unei soții.

Ruth Jones revine ca Mrs. Bennet, iar Laurie Davidson și Tanya Reynolds fac parte din distribuția specialului.

Premiera: 17 decembrie | Netflix

Inspirat de volumul de povestiri „Unaccustomed Earth”, publicat de Jhumpa Lahiri în 2008, serialul explorează experiențele familiilor din diaspora indiană din Statele Unite.

Freida Pinto o interpretează pe Parul Chaudhury, care, după un diagnostic de cancer, se întoarce din Mumbai în Cambridge, Massachusetts, împreună cu soțul și fiul adolescent, pentru tratament. În orașul în care a studiat la Harvard, ea se reîntâlnește cu Amit Mukherjee, o iubire din trecut, interpretat de Siddharth.

Reîntâlnirea declanșează tensiuni și schimbări în relațiile dintre membrii celor două familii. Producția urmărește și modul în care copiii ajung să perceapă conflictele și secretele adulților.

Premiera: 18 decembrie | Paramount+

Samuel L. Jackson este protagonistul serialului „Frisco King”, o producție creată de Taylor Sheridan, care extinde universul „Tulsa King”.

Actorul îl interpretează pe Russell Lee Washington, un fost asasin al mafiei, cunoscut drept Lee, personaj introdus în „Tulsa King”. După ce refuză să-l ucidă pe personajul interpretat de Sylvester Stallone, fostul său prieten din închisoare, Lee încearcă să-și construiască propria organizație criminală în Frisco, Texas.

Sylvester Stallone va apărea în câteva episoade, iar noua producție urmărește evoluția personajului lui Jackson într-un mediu diferit de cel din serialul original.

Premiera: 24 decembrie | Netflix

Lily Collins revine în rolul lui Emily Cooper pentru al șaselea și ultimul sezon al serialului „Emily in Paris”. Noua serie va urmări decizia personajului privind viitorul său în Paris, în timp ce povestea o duce și în Grecia și Monaco.

Gabriel, interpretat de Lucas Bravo, revine în viața lui Emily, iar Mindy, personajul Ashley Park, se confruntă la rândul său cu decizii sentimentale. Acțiunea continuă și la Agence Grateau, unde Sylvie, interpretată de Philippine Leroy-Beaulieu, își păstrează rolul de conducere.

Minnie Driver se alătură distribuției în rolul Prințesei Jane.

Premiera: în decembrie | BBC One

Serialul „Call the Midwife” își extinde universul cu un prequel în trei părți, plasat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Londra afectată de bombardamentele Blitzului și de lipsurile perioadei.

Povestea urmărește începuturile unor personaje cunoscute din seria originală, printre care Sister Julienne, Sister Monica-Joan și Sister Evangeline. Jenny Agutter, care o interpretează pe Sister Julienne în serialul principal, va asigura narațiunea, în timp ce versiunile tinere ale personajelor vor fi interpretate de Helena Wilson, Helen Schlesinger și Amy Booth-Steel.

Prequelul este realizat de Heidi Thomas, creatoarea seriei originale, și combină drama medicală cu poveștile personale ale personajelor într-o perioadă marcată de război și incertitudine.

Decembrie aduce producții noi pentru toate gusturile, de la adaptări ale unor romane consacrate și seriale cu distribuții de top până la drame inspirate din istorie și cazuri reale. Datele premierelor sunt cele anunțate pentru piețele menționate de publicația BBC, iar disponibilitatea în România poate varia.