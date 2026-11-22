Dwayne „The Rock” Johnson a făcut spectacol la emisiunea „College GameDay”, difuzată sâmbătă în Coral Gables, Florida, unde l-a trântit pe prezentatorul Pat McAfee printr-o masă, folosind una dintre mișcările sale consacrate din wrestling, potrivit New York Post. Momentul a avut loc înaintea meciului dintre Miami Hurricanes și Virginia Tech, în timpul unei transmisiuni ESPN.

Fostul wrestler și actor a apărut pe platoul emisiunii în timp ce McAfee critica reacția echipei Miami la o decizie controversată a arbitrilor din partida pierdută în fața Notre Dame. Schimbul de replici a fost urmat de o scenă desprinsă din ringul de wrestling, în care Johnson l-a ridicat pe McAfee și l-a aruncat prin masa de pe platou.

Apariția lui Johnson a coincis cu intervenția lui McAfee, care comenta controversa legată de arbitraj din meciul în care Miami a pierdut în fața Notre Dame. Prezentatorul ESPN a criticat reacția celor de la Miami, considerând că protestele legate de faza cu prinderea mingii și decizia arbitrilor au fost exagerate.

„Nu credeam că voi spune asta vreodată, dar plângerile legate de arbitru, de prindere și de faptul că a fost sau nu a fost prindere ar putea fi cel mai lipsit de fermitate lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus Pat McAfee, potrivit New York Post.

The Rock a intervenit imediat, întrebându-l dacă vorbește deja urât despre Miami, apoi i-a reamintit că se află pe campusul universității.

Momentul a fost surprins în timpul transmisiunii și distribuit ulterior pe rețelele sociale.

Dwayne Johnson a fost invitat la ediția de sâmbătă a emisiunii „College GameDay”, în calitate de guest picker, rol în care o vedetă invitată face predicții pentru meciurile din program. Actorul anunțase încă de miercuri că va reveni la universitatea la care a studiat pentru această apariție.

Johnson a purtat tricoul portocaliu emblematic al echipei Miami Hurricanes, cu numărul 94, asociat perioadei în care a jucat pentru formația universității.

The Rock a evoluat pe postul de defensive tackle pentru Miami între 1991 și 1994. În primul său sezon, echipa a câștigat campionatul național, iar în perioada petrecută la universitate a fost inclus și în rotația de jucători în care se afla Warren Sapp, viitor membru al Hall of Fame din NFL.

Deși nu a ajuns să joace în NFL, Dwayne Johnson și-a construit ulterior o carieră de succes în wrestlingul profesionist, devenind unul dintre cele mai cunoscute nume din WWE. A trecut apoi în industria cinematografică, unde a devenit unul dintre actorii cu notorietate internațională.

Revenirea lui Johnson la Miami a avut o componentă simbolică, având în vedere legătura sa cu universitatea și cu echipa Hurricanes. Intervenția asupra lui Pat McAfee a transformat însă apariția într-un moment spectaculos al transmisiunii, în stilul scenelor de wrestling care l-au consacrat.