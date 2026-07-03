Catedrala Notre-Dame din Paris se pregătește să treacă printr-o nouă etapă esențială de modernizare și conservare. Instituția publică din capitala Franței a anunțat că noul val de lucrări va debuta cu reabilitarea fațadei nordice și a marii rozete medievale. Acest demers face parte dintr-un plan extins care vizează consolidarea pe termen lung a monumentului istoric, conform AFP.

Philippe Jost, președintele instituției publice Reconstrucția Catedralei Notre-Dame din Paris, a oferit detalii importante despre viziunea pe care o are echipa de coordonare în acest moment. „Scopul nostru acum este să finalizăm restaurarea catedralei”, a explicat oficialul. În plus, monumentul istoric se pregătește pentru un eveniment de importanță globală, urmând să primească vizita Papei Leon al XIV-lea, programată în perioada 25-28 septembrie.

Decizia de a continua șantierul vine pe fondul unor probleme mai vechi, care afectau edificiul chiar și înainte de tragicul eveniment din primăvara anului 2019. „Având în vedere starea de degradare în care se afla înainte de incendiu, aceasta necesită o serie de lucrări suplimentare. Acestea îi vor da o strălucire pe măsura renumelui său mondial și îi vor asigura longevitatea”, a adăugat Jost.

Pentru a duce la bun sfârșit acest amplu proiect, au fost programate aproximativ 12 operațiuni distincte, care se vor întinde până în anul 2033. Aceste noi planuri vin în continuarea eforturilor masive care au asigurat redeschiderea porților catedralei în anul 2024. Până în prezent, fondurile necesare au fost asigurate din subscripția națională, prin care s-a strâns suma impresionantă de 845 de milioane de euro.

Prima componentă a acestui nou program este planificată pentru perioada cuprinsă între anii 2027 și 2029. Acest proiect inițial se va concentra pe restaurarea rozetei medievale, un element de o valoare inestimabilă situat în centrul fațadei orientate spre curtea bisericii. Această zonă specifică nu a mai beneficiat de reparații majore încă din secolul al XIX-lea.

„Restaurarea acesteia ne va permite să abordăm problemele de lungă durată și să reparăm daunele cauzate de o grindină din mai 2025”, a declarat instituția publică. În paralel, specialiștii vor lucra la redarea strălucirii fațadei nordice a transeptului și a statuilor sale din perioada medievală, care prezintă urme accentuate de murdărie.

Deși fondurile strânse inițial au fost substanțiale, bugetul total estimat pentru noile intervenții se ridică la 150 de milioane de euro. Din această sumă, o parte semnificativă de 130 de milioane de euro trebuie colectată în perioada următoare. În acest context, Philippe Jost a subliniat importanța sprijinului financiar extern: „Avem nevoie în continuare de generozitatea patronilor și donatorilor”.

Pe lângă aceste inițiative, un alt proiect aflat în plină desfășurare, finanțat integral de statul francez, vizează înlocuirea a șase vitralii din culoarul sudic al navei cu unele moderne, contemporane. Această inițiativă a fost contestată în instanță de două asociații dedicate conservării patrimoniului, însă cererea lor de suspendare a fost respinsă definitiv în luna mai.

Amintim că monumentul istoric a fost grav afectat de un incendiu devastator în primăvara anului 2019. Flăcările au distrus atunci acoperișul și o serie de elemente arhitecturale de mare importanță pentru identitatea vizuală a clădirii. Cu toate acestea, din fericire, structura principală de rezistență a catedralei a rămas intactă, permițând realizarea acestor ample campanii de reconstrucție.