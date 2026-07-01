Papa Leon al XIV-lea se confruntă cu prima mare provocare a pontificatului său, după ce Fraternitatea Episcopală Sfântul Pius al X-lea (FSSPX) a hirotonit patru episcopi fără acordul Suveranului Pontif, ignorând apelul lansat de acesta pentru anularea ceremoniei. Ceremonia a avut loc miercuri, la seminarul FSSPX din Econe, Elveția, și a durat aproximativ cinci ore, potrivit AP.

Evenimentul s-a desfășurat în ciuda avertismentului transmis cu o zi înainte de Papa Leon al XIV-lea, care a calificat această practică drept un „păcat de extremă gravitate” și a atras atenția că astfel de acțiuni riscă să provoace prejudicii spirituale credincioșilor.

Potrivit sursei, gruparea tradiționalistă a respins din start eventualele sancțiuni canonice și susține că ruptura de autoritatea Vaticanului este necesară pentru apărarea credinței catolice.

Organizatorii estimează că aproximativ 16.500 de persoane au participat la ceremonie, majoritatea fiind credincioși care preferă liturghia tradițională în limba latină în detrimentul celebrărilor liturgice moderne.

Evenimentul a fost transmis în direct pe canalul de YouTube al fraternității, cu traduceri simultane în mai multe limbi, demonstrând dimensiunea internațională a organizației și influența pe care aceasta continuă să o aibă în rândul catolicilor conservatori și tradiționaliști.

Situația reprezintă primul test important pentru Papa Leon al XIV-lea, care și-a exprimat încă de la începutul pontificatului dorința de a reduce tensiunile existente între Vatican și comunitățile tradiționaliste.

Relațiile dintre cele două părți s-au deteriorat în timpul pontificatului Papei Francisc, pe fondul disputelor privind reforma liturgică și interpretarea învățăturii Bisericii.

FSSPX este considerată de Sfântul Scaun o structură aflată în afara cadrului canonic al Bisericii Catolice. Potrivit datelor publicate de organizație, aceasta are în prezent șase episcopi, 751 de preoți, 264 de seminariști pregătiți în cinci seminarii, 145 de frați religioși, 88 de oblati și 250 de călugărițe provenite din 50 de naționalități.

La începutul ceremoniei, un preot a citit o declarație prin care consacrarea celor patru episcopi a fost justificată ca fiind o „datorie sacră”, necesară pentru continuarea misiunii fraternității.

Totodată, reprezentanții FSSPX au respins dinainte eventualele sancțiuni canonice.

„Considerăm că fiecare pedeapsă și mustrare adusă împotriva acestei măsuri nu va avea nicio validitate”, a afirmat preotul în timpul ceremoniei.

Fraternitatea Episcopală Sfântul Pius al X-lea a fost fondată de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre, ca reacție la reformele adoptate după Conciliul Vatican II din anii 1960. Printre cele mai importante schimbări s-au numărat introducerea celebrării liturghiei în limbile naționale și deschiderea dialogului cu celelalte confesiuni creștine și cu alte religii.

Conflictul cu Vaticanul a atins un punct critic în 1988, când Lefebvre a hirotonit patru episcopi fără mandat papal. Vaticanul a calificat atunci gestul drept un „act schismatic”, iar arhiepiscopul și cei patru episcopi au fost excomunicați.

Excomunicările au fost ridicate în 2009 de Papa Benedict al XVI-lea, însă FSSPX nu beneficiază nici în prezent de un statut canonic recunoscut în Biserica Catolică.

Gruparea susține că Biserica s-a îndepărtat de adevărata credință prin reformele adoptate după Conciliul Vatican II și invocă o „stare de necesitate” pentru a justifica hirotonirea episcopilor și continuarea activității sale în afara autorității Vaticanului.