Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat marți că nu este de acord cu poziția exprimată de Vatican în privința imigrației, afirmând că unele dintre mesajele transmise de Sfântul Scaun sunt „îngrijorătoare”, potrivit Reuters.

Declarația vine după o serie de intervenții publice ale Papei Leon, care a criticat politica administrației președintelui Donald Trump privind imigrația și tratamentul aplicat migranților.

Comentariile lui Vance evidențiază diferențele de viziune dintre administrația Trump și Vatican într-un subiect care continuă să provoace dezbateri atât în Statele Unite, cât și pe plan internațional. Schimbul de poziții are loc într-un moment în care imigrația rămâne una dintre principalele teme ale politicii americane.

Într-un interviu acordat postului Fox News, în emisiunea „The Ingraham Angle”, JD Vance, care este catolic, a afirmat că mesajele transmise de Vatican în legătură cu imigrația ridică semne de întrebare.

„Cred că unele dintre lucrurile care au venit din partea Vaticanului, în special pe tema imigrației, au fost îngrijorătoare și, în cele din urmă, nu sunt de acord cu ele”, a declarat vicepreședintele american.

Acesta a precizat că dialoghează cu liderii Bisericii Catolice care contestă politicile administrației privind imigrația și susține că încearcă să poarte aceste discuții într-un climat de respect reciproc.

„Le spun liderilor catolici cu care vorbesc și care nu sunt de acord cu politicile noastre privind imigrația că nu sunt ostil față de ei. Îi invit să discutăm, dar îi încurajez și să își amintească faptul că migrația în masă are și victime”, a adăugat Vance.

Papa Leon, primul papă originar din Statele Unite, a exprimat în ultimele luni mai multe rezerve față de măsurile adoptate de administrația Trump în domeniul imigrației.

Suveranul Pontif a cerut o „reflecție profundă” asupra modului în care sunt tratați migranții în Statele Unite și a apreciat că administrația americană manifestă o lipsă de respect față de persoanele care încearcă să ajungă în țară. De asemenea, el a criticat ceea ce a descris drept un tratament „inuman” aplicat migranților.

Poziția Vaticanului se înscrie în linia mesajelor promovate constant de Biserica Catolică privind protejarea demnității persoanelor aflate în situații vulnerabile și acordarea de sprijin refugiaților și migranților.

Administrația președintelui Donald Trump continuă să promoveze o politică strictă privind imigrația ilegală, incluzând măsuri de intensificare a controalelor la frontieră și extinderea operațiunilor de deportare.

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat aceste măsuri, susținând că unele dintre ele afectează dreptul la liberă exprimare și la un proces echitabil și creează un climat de nesiguranță pentru anumite comunități, în special pentru minoritățile etnice, care au semnalat riscul unor controale bazate pe profilare rasială.

La rândul său, Donald Trump susține că aceste măsuri sunt necesare pentru consolidarea securității interne și pentru reducerea imigrației ilegale, argumentând că protejarea frontierelor reprezintă o responsabilitate fundamentală a guvernului federal.

Relațiile dintre Vatican și administrația Trump au cunoscut și alte momente de divergență în ultimele luni.

Potrivit informațiilor publice, Sfântul Scaun a refuzat să participe la inițiativa americană denumită „Board of Peace”, destinată sprijinirii eforturilor diplomatice privind conflictul din Gaza.

De asemenea, Papa Leon a criticat războiul început la 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Recent, Suveranul Pontif a salutat acordul interimar convenit între Washington și Teheran, exprimându-și speranța că acesta poate contribui la încheierea conflictului și la reluarea dialogului diplomatic.

Declarațiile vicepreședintelui JD Vance confirmă existența unor diferențe de abordare între administrația Trump și Vatican în privința imigrației și a altor dosare internaționale.

Deși ambele părți susțin necesitatea dialogului, pozițiile exprimate public arată că există viziuni distincte asupra modului în care ar trebui gestionate migrația, conflictele internaționale și rolul instituțiilor în protejarea drepturilor omului.