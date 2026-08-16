O cățelușă din rasa mops, pe nume Jinny Lu, a câștigat titlul de „cel mai urât câine din lume”, la cea de-a 50-a ediție a concursului anual organizat în Santa Rosa, California. Proprietara sa a primit un premiu de 5.000 de dolari, potrivit Euronews.

Jinny Lu a ocupat primul loc la competiția desfășurată la Târgul Sonoma, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest tip din Statele Unite.

Cățelușa a fost salvată din Coreea de Sud și ulterior adoptată de proprietara sa, care a adus-o în California. Aspectul său neobișnuit a făcut-o remarcată printre participanții la ediția aniversară a concursului. Victoria i-a adus proprietarei un premiu în valoare de 5.000 de dolari.

Pe locul al doilea s-a clasat Pinky, un metis albino de Pomeranian și Chihuahua.

Poziția a treia a fost ocupată de Otto, un câine metis de Chihuahua, care a primit un premiu de 2.000 de dolari.

Competiția nu urmărește doar să desemneze câinele cu cel mai neobișnuit aspect, ci și să promoveze adopția animalelor salvate și să atragă atenția asupra câinilor care își caută o familie.

Printre concurenții din acest an s-a aflat și Clara, o pisică sălbatică chinezească în vârstă de 12 ani. Animalul a călătorit din Polonia până în California împreună cu stăpâna sa pentru a participa la competiție.

Proprietara pisicii a explicat că banii nu au reprezentat principalul motiv pentru care a ales să participe. Potrivit acesteia, dacă evenimentul convinge măcar o persoană să adopte un câine dintr-un adăpost, participarea și-a atins deja scopul.