Real Madrid a obținut sâmbătă seara o victorie pe teren propriu, scor 2-1, în fața formației Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu a fost integralist.

Partida de pe Santiago Bernabeu a contat pentru etapa a 13-a din La Liga, iar madrilenii au fost nevoiți să revină după ce oaspeții au deschis scorul încă din primele minute.

Celta Vigo a început foarte bine întâlnirea și a marcat în minutul 6, prin Pablo Duran, care l-a învins pe portarul Thibaut Courtois. Formația galiciană a preluat astfel conducerea, obligându-i pe jucătorii lui Real Madrid să caute rapid golul egalizator.

Madrilenii au încercat să răspundă, iar Bernardo Silva a avut o oportunitate bună, însă lovitura sa de cap, trimisă dintr-o poziție favorabilă, a trecut pe lângă poartă.

Cea mai importantă ocazie a gazdelor din prima repriză a venit în minutul 37, când Kylian Mbappe a obținut o lovitură de la 11 metri. Atacantul francez a executat penalty-ul, dar a trimis mingea peste poarta apărată de Ionuț Radu, iar scorul a rămas 0-1.

Real Madrid a continuat să caute egalarea și a reușit să înscrie în minutul 66. Jude Bellingham a fost cel care a adus golul pentru formația madrilenă, restabilind egalitatea pe tabelă.

Golul victoriei a venit ulterior, în urma unei faze în care Vinicius a centrat, iar Espi a reluat cu capul spre poartă. Ionuț Radu a reușit să respingă prima încercare, însă mingea a revenit la Espi, care se afla liber în careul mic și a înscris din apropiere.

Astfel, Real Madrid s-a impus cu 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0. În urma acestui rezultat, echipa madrilenă a ajuns la 33 de puncte și își păstrează locul secund în clasamentul campionatului spaniol.

Celta Vigo ocupă poziția a 13-a, cu 13 puncte. Portarul român Ionuț Radu a evoluat pe toată durata partidei și a primit nota 6,8.