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Real Madrid, 3-0 la Racing Santander și rămâne în cursa pentru titlu în La Liga

Real Madrid, 3-0 la Racing Santander și rămâne în cursa pentru titlu în La Liga
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Din cuprinsul articolului

Real Madrid a obținut duminică o victorie clară în deplasare, scor 3-0, în fața formației Racing Santander, în etapa a 11-a din campionatul Spaniei. Madrilenii au rezolvat practic partida încă din prima repriză, când au înscris de trei ori. Cu acest succes, echipa rămâne pe locul al treilea în clasament, la trei puncte de liderul FC Barcelona.

Real Madrid, trei goluri în prima repriză

Formația din capitala Spaniei a început în forță confruntarea disputată pe stadionul El Sardinero și a deschis scorul încă din minutul 11. Mbappe a transformat o lovitură de la 11 metri și a adus avantajul pentru oaspeți.

Real Madrid a continuat să controleze jocul, iar în minutul 21 și-a majorat diferența. Bellingham a înscris pentru 2-0, punând și mai multă presiune pe defensiva gazdelor.

Până la pauză, madrilenii au mai punctat o dată. Yan Diomande a marcat în minutul 36, iar tabela indica deja un avantaj de trei goluri pentru echipa vizitatoare. În aceste condiții, Racing Santander avea o misiune extrem de dificilă în partea secundă, dacă mai spera să revină în meci.

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Un penalty anulat după intervenția VAR

În repriza a doua, gazdele au avut ocazia de a reduce din diferență de la punctul cu var. Arbitrul Munuera Montero a dictat penalty pentru Racing Santander în minutul 72, însă, după consultarea imaginilor video, a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de pedeapsă.

Scorul nu s-a mai modificat până la final, iar Real Madrid a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul adversarei.

Real Final

Real Final / foto: FB

Real, la trei puncte de Barcelona

Victoria o menține pe Real Madrid pe locul al treilea în La Liga, cu 27 de puncte. Formația madrilenă se află la trei puncte în spatele liderului FC Barcelona și la o singură lungime de Atletico Madrid, ocupanta poziției secunde.

De cealaltă parte, Racing Santander ocupă locul 16, cu 11 puncte, după 11 etape disputate.

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