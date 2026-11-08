Real Madrid a câștigat cu 3-0 pe terenul Valenciei, în etapa a 12-a din campionatul Spaniei, și a ajuns la egalitate de puncte cu liderul FC Barcelona. La finalul partidei, antrenorul Jose Mourinho și-a felicitat jucătorii pentru rezultatele obținute în ultimele zile, dar a atras atenția asupra oboselii acumulate și a efectelor pe care programul aglomerat le poate avea asupra lor.

Tehnicianul portughez a spus că jucătorii au nevoie de timp pentru recuperare, mai ales că urmează o nouă perioadă în care vor pleca la echipele naționale.

„Acest maraton de meciuri a fost prea mult. Dacă jucătorii ar rămâne la cluburi, le-am acorda o atenție deosebită pentru a se recupera, dar ei pleacă la echipele lor naționale și îmi pot imagina că antrenorii vor să muncească, iar aceștia nu pot munci. Ceea ce au nevoie este să se odihnească și să joace mai târziu, ca să se poată recupera”, a declarat Mourinho.

Antrenorul a spus că înțelege și perspectiva selecționerilor, care vor să lucreze cu fotbaliștii convocați, dar a atras atenția asupra riscului accidentărilor provocate de suprasolicitare.

„Nu știu dacă voi fi vreodată antrenor al unei echipe naționale, dar dacă voi fi, voi fi foarte insistent cu cluburile și mă voi gândi la mine. Oricum, nimănui nu-i place când un jucător se accidentează din cauza suprasolicitării. Sper să avem puțin noroc”, a spus tehnicianul.

Mourinho a explicat că jucătorii au nevoie de câteva zile pentru a-și reveni după efortul din meciuri. „Jucătorii sunt extrem de obosiți. Luni, marți și miercuri încă se recuperează după oboseala fizică. Nu oboseală mentală, pentru că echipa câștigătoare nu o are, dar trebuie să-i respectăm pe antrenorii echipelor naționale”, a adăugat el.

Întrebat despre arbitraj, antrenorul lui Real Madrid a spus că partida de pe terenul Valenciei este întotdeauna dificilă, inclusiv din cauza atmosferei din tribune. Mourinho a considerat justificată eliminarea căpitanului Jose Gayà, după intrarea asupra lui Kylian Mbappe.

„Cartonașul roșu acordat lui Gaya mi s-a părut foarte clar. Cred că arbitrul a făcut o treabă fantastică”, a declarat portughezul.

Valencia a încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Gayà în minutul 79.

Victoria de la Valencia a fost a opta consecutivă pentru Real Madrid în toate competițiile. Federico Valverde a deschis scorul în minutul 28, iar Arda Güler a majorat avantajul șase minute mai târziu. Kylian Mbappé a stabilit scorul final în minutul 76, după o pasă decisivă a lui Güler.

Real Madrid ocupă locul al doilea în La Liga, cu 30 de puncte, la egalitate cu FC Barcelona. Catalanii urmau să joace duminică împotriva lui Atlético Madrid, echipă aflată pe locul al treilea, cu 28 de puncte.

Valencia rămâne în zona retrogradării, pe poziția a 19-a.

Partida a fost întreruptă în minutul 9, la fel ca celelalte meciuri din primele două divizii masculine și feminine ale fotbalului spaniol, pentru un moment de reculegere în memoria atacantului Jesus de Miguel, de la CD Tenerife. Fotbalistul a murit marți, în urma unei ciocniri violente cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono.