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Mourinho a găsit explicația meciului complicat de la Atena. Ce a spus despre echipa lui Răzvan Marin

Mourinho a găsit explicația meciului complicat de la Atena. Ce a spus despre echipa lui Răzvan MarinJose Mourinho. Sursa foto: Real Madrid
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Din cuprinsul articolului

Real Madrid a plecat cu toate cele trei puncte de la Atena, după ce a întors rezultatul în fața echipei AEK, într-un meci decis de Federico Valverde în minutul 90+2. La finalul partidei câștigate cu 3-2, Jose Mourinho a vorbit despre satisfacția unei victorii obținute în ultimele momente, dar a recunoscut și calitatea jocului prestat de formația greacă, la care evoluează internaționalul român Răzvan Marin.

Antrenorul madrilenilor a spus că preferă victoriile obținute fără emoții, însă a recunoscut că un gol decisiv marcat în prelungiri oferă o satisfacție aparte.

„Evident, prefer să câştig uşor, ca la Santander, 3-0 la pauză, dar îţi dă un sentiment fantastic când câştigi meciuri pe final. Există întotdeauna sentimentul că e noroc, dar norocul este atunci când lucrurile se întâmplă contrar cursului jocului. În acest meci, în minutele finale, doar noi puteam câştiga”, a declarat Mourinho, citat de EFE.

Mourinho a remarcat prestația lui AEK Atena

Tehnicianul portughez a avut cuvinte de apreciere pentru adversarii Realului. În opinia sa, AEK a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din perioada recentă, iar prestația echipei grecești a pus probleme formației spaniole.

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„O echipă care a jucat mai bine ca niciodată. În toate meciurile pe care le-am analizat, nici măcar nu s-au apropiat de această performanţă. (Luka) Jovic (ex-Real Madrid) a avut un joc extraordinar ca punct de referinţă. Jucători cu picioare, cu intensitatea necesară pentru a veni din spate. Ei sunt motivul pentru care nu am jucat un meci perfect”, a explicat antrenorul.

Mourinho a vorbit și despre felul în care echipa sa a gestionat momentele dificile ale întâlnirii. Real Madrid a fost condusă de două ori, dar a reușit să revină de fiecare dată.

„În ciuda dificultăţilor, am fost mereu în joc. În cele două momente critice, am ştiut cum să reacţionăm, să arătăm caracter şi să reuşim să revenim. Iar apoi golul din ultimul minut a deschis jocul, ambele echipe voiau să câştige, iar echipa cu mai multă calitate individuală a câştigat”, a spus portughezul.

Real Madrid urmărește calificarea fără play-off

Victoria de la Atena a dus Real Madrid la 12 puncte în clasamentul Ligii Campionilor. Mourinho a explicat că obiectivul echipei este să acumuleze suficiente puncte pentru a evita participarea la play-off, ceea ce ar însemna încă două meciuri într-un calendar deja încărcat.

Real Madrid

Sursa foto: Real Madrid

„Avem 12 puncte, cred că suntem calificaţi, acum este vorba despre evitarea play-off-ului, despre evitarea a două meciuri, pentru că avem atât de multe. Trebuie să obţinem cele şapte sau opt puncte rămase”, a precizat antrenorul.

Atmosfera de la Atena, apreciată de Jose Mourinho

Portughezul a remarcat și susținerea de care s-a bucurat AEK pe teren propriu. Mourinho a comparat atmosfera de pe stadion cu cea întâlnită în deplasările din Turcia și a subliniat influența publicului asupra jocului echipei gazdă.

„O atmosferă extraordinară, foarte asemănătoare cu atmosferele din Turcia pe care le cunosc. Stadionul joacă un rol, un rol imens şi de aceea echipele greceşti au mai multe dificultăţi şi rezultate mai proaste când joacă în deplasare. De aceea ne-au oferit un meci extraordinar”, a afirmat tehnicianul.

Valverde a marcat golul victoriei în minutul 90+2

AEK Atena a deschis scorul în minutul 12, prin Aboubakary Koita, iar Jude Bellingham a restabilit egalitatea în minutul 32. Grecii au trecut din nou în avantaj în minutul 75, când Stavros Pilios a înscris pentru 2-1.

Replica madrilenilor a venit rapid. Kylian Mbappe a egalat în minutul 78, iar Federico Valverde a stabilit scorul final, 3-2, în minutul 90+2.

Răzvan Marin a evoluat pentru formația greacă în partida cu Real Madrid.

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