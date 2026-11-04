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Răzvan Marin și AEK Atena, înfrângere dramatică în Liga Campionilor cu Real Madrid

Răzvan Marin și AEK Atena, înfrângere dramatică în Liga Campionilor cu Real Madridsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Echipa AEK Atena, formație la care evoluează mijlocașul român Răzvan Marin, a suferit miercuri seară un eșec pe teren propriu în fața celor de la Real Madrid, cu scorul de 2-3, într-o partidă contând pentru etapa a patra a grupei principale din Liga Campionilor.

Răzvan Marin și AEK Atena, înfrângere dramatică în Liga Campionilor cu Real Madrid

Mijlocașul român a fost aruncat în luptă de tehnicianul echipei „galben-negre”, Marko Nikolici, începând cu minutul 60, având misiunea de a stabiliza jocul la mijlocul terenului.

Gazdele au început curajos și au deschis scorul prin Koita în minutul 12, reușind să pună probleme defensivei madrilene. Real Madrid a preluat însă treptat inițiativa, egalând prin Jude Bellingham în minutul 32.

În actul secund, ibericii au preluat conducerea, dar AEK nu a renunțat la luptă, reducând din diferență prin Pilios în minutul 75. Finalul a fost extrem de tensionat, marcatorul primului gol al grecilor, Koita, fiind eliminat de centralul partidei în minutul 90+5, după ce anterior pentru spanioli punctaseră și Kylian Mbappe în minutul 78, respectiv Federico Valverde în prelungiri, mai exact în minutul 90+2.

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Liga Campionilor. Sursa foto: Instagram/ championsleague

Rezultat surpriză între Fenerbahce și Liverpool. Turcii s-au impus cu 3-2

O altă partidă spectaculoasă a serii s-a disputat la Istanbul, acolo unde Fenerbahce a reușit o victorie spectaculoasă împotriva celor de la Liverpool, scor 3-2. Turcii au demonstrat un caracter puternic, revenind de două ori pe tabelă, de la 0-1 și 1-2.

Pentru formația gazdă au marcat Greenwood în minutul 29, Brown în minutul 73 și Muriqi în minutul 79. De cealaltă parte, tabela a fost bifată pentru englezi de Nyoni în minutul 25 și Isak în minutul 69.

Lista partidelor care au început de la ora 22.00

Totodată, runda a programat o serie de alte confruntări de anvergură, partidele Borussia Dortmund - Real Betis, FC Porto - Napoli, Lens - Como, PSV Eindhoven - Club Brugge, RB Leipzig - Manchester City, Slavia Praga – Arsenal și Viking - Sabah FC fiind programate să înceapă de la ora 22.00.

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