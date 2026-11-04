Cristian Chivu, antrenorul echipeiInter Milano, a vorbit despre prestația jucătorilor săi după victoria cu 3-0 în fața formației Feyenoord Rotterdam, obținută marți seara, în Liga Campionilor. Tehnicianul român a apreciat organizarea și intensitatea echipei sale și a spus că rezultatul reprezintă un impuls de încredere pentru ceea ce construiește la formația milaneză.

La finalul partidei disputate pe stadionul De Kuip, Chivu a explicat că echipa a reușit să pună în practică lucrurile discutate în perioada precedentă și să controleze jocul pe durata celor 90 de minute.

„Avem anumite valori, am înțeles anumite lucruri și le-am etalat pe teren”, a declarat antrenorul pentru Sky Sport Italia.

Acesta a precizat că victoria nu înseamnă că Inter a avut evoluții slabe în meciurile precedente, ci că echipa a reușit să găsească soluțiile necesare pentru o prestație solidă în fața unui adversar dificil.

„Am încercat să fim cea mai bună versiune a noastră, a funcționat astăzi (marți, n.r.) cu organizare, intensitate și tot ce ne-a trebuit pentru o performanță puternică pe un stadion pe care nu este ușor să joci. Avem întotdeauna discuții după fiecare meci, indiferent dacă merge bine sau prost, încercăm să corectăm erorile și să ne construim pe punctele forte. Uneori merge mai bine decât altele, poate am înțeles ce nu mergea la fel de bine”, a explicat Cristian Chivu.

Antrenorul român a vorbit și despre încrederea pe care jucătorii o au în propriile valori, dar și despre una dintre problemele echipei în acest sezon: lipsa de constanță pe parcursul unui meci.

„Lumea lui Inter, proprietarii cluburilor, fanii, cu toții suntem conștienți de valorile acestor jucători care vor să arboreze steagul sus, acest lucru nu a fost niciodată pus la îndoială. O altă problemă recurentă de până acum în acest sezon a fost lipsa de consecvență pe parcursul celor 90 de minute, dar în această seară au părut mereu să dețină controlul”, a afirmat tehnicianul.

Chivu consideră că menținerea unui nivel constant de joc este esențială pentru obținerea rezultatelor și pentru consolidarea încrederii în echipă.

„Consecvența este cea care aduce rezultate, îți dă încredere în sine și credință în ceea ce faci, este ceea ce căutăm în acest moment. Acest meci ne dă un mare impuls de încredere în ceea ce construim, așa că știm că fotbalul te poate duce pe niște căi ciudate, dar trebuie să fii capabil să reacționezi și să te întorci pe calea cea dreaptă”, a concluzionat antrenorul lui Inter.

Inter Milano s-a impus în deplasarea de la Rotterdam prin golurile marcate de Yann Bisseck, în minutul 8, Pio Esposito, în minutul 34, și Piotr Zielinski, în minutul 54.

Victoria a fost a doua obținută de formația italiană în actuala ediție a Ligii Campionilor. Cu șase puncte, Inter a urcat pe locul 14 în clasament, însă echipa lui Cristian Chivu trebuie să continue lupta pentru calificarea în faza următoare a competiției.