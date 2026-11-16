Cristian Chivu a primit luni trofeul „Panchina d’Oro” (Banca de Aur), acordat de Federația Italiană de Fotbal celui mai bun antrenor din Serie A pentru sezonul 2025-2026, a anunțat clubul.

Tehnicianul român a fost recompensat după ce a condus-o pe Inter Milano la câștigarea campionatului și a Cupei Italiei, în primul său sezon complet pe banca formației italiene.

Chivu a fost preferat de colegii săi din campionatul italian, obținând 16 dintre cele 43 de voturi exprimate. Pe următoarele poziții s-au clasat Cesc Fabregas, antrenorul echipei Como, și Gian Piero Gasperini, tehnicianul formației AS Roma, relatează agenția ANSA.

Ceremonia de decernare a premiilor pentru cei mai buni antrenori din fotbalul italian a avut loc la Coverciano, în apropiere de Florența. Distincția reprezintă o recunoaștere importantă pentru Chivu, care a reușit să obțină rezultate remarcabile la primul său sezon complet în Serie A.

„Este întotdeauna ceva special să primești un premiu bazat pe aprecierile colegilor tăi. Aș dori să mulțumesc clubului, staff-ului și jucătorilor, care dau viață muncii noastre. De asemenea, mulțumesc familiei mele, care îmi este mereu alături — mai ales în momentele de înfrângere”, a declarat antrenorul român la ceremonia de premiere.

Inter Milano l-a numit pe Cristian Chivu în vara anului 2025, după plecarea lui Simone Inzaghi. Sub conducerea tehnicianului român, formația milaneză a reușit să câștige atât titlul de campioană a Italiei, cât și Cupa Italiei.

Distincția „Panchina d’Oro” vine la scurt timp după un alt premiu primit de antrenorul român în Italia. Săptămâna trecută, Chivu a fost recompensat la Parma cu trofeul „Benemerenze Sportive”, în cadrul celei de-a 48-a ediții a Premiului Internațional Sport Civiltà.

Gala a avut loc pe 9 noiembrie, la Teatro Regio din Parma, orașul în care Cristian Chivu și-a început cariera de antrenor în Serie A. Potrivit clubului Inter Milano, distincția este acordată personalităților care s-au remarcat atât prin performanțele sportive, cât și prin valorile promovate de-a lungul activității lor.