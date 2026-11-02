Walter Zenga a revenit în atenția publică prin criticile formulate la adresa lui Cristi Chivu, după înfrângerea suferită de Inter în derby. Deși echipa pregătită de antrenorul român traversase o perioadă foarte bună în campionat, fostul portar italian a evidențiat jocul slab al formației milaneze. Nu este prima dată când Zenga își exprimă rezervele față de activitatea lui Chivu, iar declarațiile sale au provocat și reacții în fotbalul românesc.

Adrian Mutu a declarat, pentru Fanatik, că atitudinea fostului portar ar putea avea legătură cu faptul că acesta nu a reușit niciodată să ajungă pe banca tehnică a lui Inter, deși și-a dorit în repetate rânduri această funcție.

Rezervele lui Walter Zenga față de Cristi Chivu au apărut încă de la începutul perioadei în care tehnicianul român a preluat echipa. Italianul a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Chivu de a face față la Inter și a considerat, la un moment dat, că rezultatele formației se bazau în continuare pe munca fostului antrenor, Simone Inzaghi.

Zenga a criticat inclusiv deciziile privind alcătuirea lotului și schimbările făcute de antrenorul român. Discursul său s-a modificat după o serie de cinci victorii obținute de Inter, iar la finalul sezonului trecut l-a felicitat pe Chivu pentru câștigarea campionatului.

Italianul a recunoscut atunci că avusese îndoieli la începutul sezonului, afirmând că și o clasare pe locul al patrulea i s-ar fi părut un rezultat bun.

Mutu a pus criticile pe seama frustrării acumulate de italian, care nu a ajuns niciodată să pregătească echipa la care a devenit o legendă ca jucător.

„Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo”, a spus Adrian Mutu.

Acesta a amintit că Zenga a petrecut mulți ani în România și a criticat faptul că fostul portar italian vorbește despre Chivu într-o manieră pe care o consideră lipsită de respect.

Dorința lui Walter Zenga de a pregăti formația milaneză nu este un secret. În 2008, după plecarea lui Roberto Mancini, fostul portar și-a exprimat public disponibilitatea de a prelua echipa, chiar și pentru o perioadă limitată.

„Am dat 22 de ani din viața mea pentru Inter și aș fi extrem de bucuros să fiu antrenor. Măcar interimar”, declara atunci Zenga.

Ulterior, numele său a fost luat în calcul în mai multe rânduri, însă conducerea clubului a ales alți tehnicieni. În 2010, Inter l-a numit pe Leonardo, iar în 2012, după plecarea lui Claudio Ranieri, a optat pentru Andrea Stramaccioni.

În cazul din urmă, Zenga se afla în Dubai, unde o pregătea pe Al-Nasr. Președintele Massimo Moratti a discutat cu el, însă clubul a preferat o soluție internă, fără costuri suplimentare pentru aducerea unui antrenor.

Atât Cristi Chivu, cât și Andrea Stramaccioni au ajuns la echipa mare a lui Inter după ce au lucrat în sectorul de tineret al clubului. Înainte de numirea la formația milaneză, Chivu și-a consolidat experiența la Parma, pe care a reușit să o mențină în prima ligă italiană.

Numirea românului poate readuce în discuție episodul din 2012, când Zenga a fost ocolit în favoarea lui Stramaccioni. Această paralelă a fost invocată în analiza criticilor formulate la adresa lui Chivu, însă motivele reale ale atitudinii lui Zenga nu pot fi stabilite doar pe baza declarațiilor publice.

Dincolo de controversele legate de Inter, Walter Zenga a avut un rol important în fotbalul românesc. Italianul a antrenat FC Național și Steaua, obținând rezultate notabile, inclusiv calificări și performanțe în competițiile europene.

Zenga a introdus și metode de pregătire diferite de cele folosite în mod obișnuit la acea vreme în România. A renunțat la unele dintre practicile tradiționale ale cantonamentelor și a pus accent pe antrenamente mai scurte, dar mai intense, precum și pe exerciții tactice menite să îmbunătățească organizarea echipei.

Printre tehnicienii români asupra cărora experiența sa ar fi avut influență sunt menționați Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu și Răzvan Lucescu.

Zenga a rămas, astfel, o figură cunoscută atât pentru cariera de jucător la Inter, cât și pentru activitatea sa de antrenor. În ceea ce îl privește pe Cristi Chivu, acesta conduce în prezent echipa milaneză, iar rezultatele sale reprezintă principalul reper în evaluarea activității de pe banca tehnică.