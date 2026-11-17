Laurențiu Reghecampf și-a prezentat marți la prânz, în cadrul unei conferințe de presă, foștii elevi, pe Raul Rusescu și pe Lukasz Szukala, care sunt campioni cu FCSB și au fost numiți acum în funcții de conducere la echipa roș-albastră. Evenimentul, marcat și de momente tensionate pe parcursul dialogului cu jurnaliștii, a avut loc la doar o zi după ce patronul Gigi Becali a anunțat cooptarea celor doi în staff-ul clubului. În prezența tehnicianului care i-a pregătit în primul său mandat pe banca roș-albaștrilor, cei doi foști fotbalisti au oferit primele declarații din noua postură oficială.

În deschiderea conferinței, tehnicianul a subliniat importanța revenirii celor doi oameni care au scris istorie pentru club în perioada 2012-2014, detaliind totodată și atribuțiile pe care aceștia le vor avea în organigramă, conform gsp.ro.

„Nu cred că e mare nevoie de o introducere, știți personajele de lângă mine. Începe o perioadă nouă în viața echipei. Pe Raul îl știți, la fel și pe Szukala, doi jucători importanți ai echipei noastre, au adus multe bucurii în anul petrecut la echipa noastră.

Ne bucurăm că au acceptat ca jucători la echipa noastră. Mă bucur că în momentul de față vin în rândul nostru în poziții de conducere. Raul se va ocupa de academie, iar Lukasz va fi director sportiv. Vor lucra aproape de mine, vom încerca să trecem peste această perioadă dificilă. Din partea noastră este o bucurie imensă și, în același timp, vor avea toată susținerea noastră”, a spus Laurențiu Reghecampf, în debutul conferinței.

„Vă mulțumesc că sunteți prezenți. A rostit Laurențiu Reghecampf un cuvânt: împreună. Asta e ideea de bază. Fiecare pe palierul lui va trebui să respecte standardele, să respecte comportamentul și tot ceea ce înseamnă acest club. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă. Eu sunt încrezător, optimist, pasionat și abia aștept să continuăm ce am început azi de dimineață”, a completat antrenorul principal al formației.

La rândul său, noul director sportiv al clubului a pus accentul pe experiența internațională acumulată în ultimii ani și pe importanța creării unei structuri de scouting bine puse la punct, capabile să aducă performanțe pe termen lung.

„Suntem o echipă, o să lucrăm împreună, venim cu expertiza noastră, mergem înainte, să avem și rezultate, să fie o perioadă bună și de succes.

Am mai multe modele. În ultimii trei ani am vizitat aproape 30 de cluburi din Europa. Și nu am mers doar la meciuri, ci am stat câte câteva zile în interiorul lor pentru a le înțelege organizarea. Sunt cluburi în Germania care lucrează exemplar, iar modelul celor de la Hoffenheim este fantastic.

De asemenea, pe partea de scouting și recrutare, Union Saint-Gilloise are un sistem extrem de eficient. Există multe sisteme performante, însă noi trebuie să ne găsim propriul drum, adaptat tradiției și specificului acestui club.

Trebuie să fim pozitivi. Și atunci când am venit eu ca jucător la echipă, clubul nu traversa o perioadă grozavă, iar apoi am avut doi ani și jumătate fantastici, cu evoluții în Europa League, Champions League și trei titluri câștigate. Trebuie să gândim pozitiv și să construim o structură solidă”, a afirmat Lukasz Szukala, noul director sportiv de la FCSB.