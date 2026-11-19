Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre conflictul juridic dintre Laurențiu Reghecampf și fiul lor, Bebeto, ajuns la vârsta de 18 ani. Impresara a afirmat, la Antena Stars, că au fost instituite popriri asupra veniturilor fostului soț și că o hotărâre judecătorească a fost transmisă pe 5 noiembrie clubului FCSB. Potrivit acesteia, tânărul a decis să continue demersurile pentru recuperarea pensiei alimentare.

După împlinirea vârstei majoratului, Bebeto a preluat gestionarea demersurilor juridice privind sumele solicitate de la tatăl său. Anamaria Prodan a povestit că a discutat cu fiul ei despre posibilitatea încheierii procesului, însă acesta nu a fost de acord. Impresara a mai spus că avocații se ocupă în continuare de procedurile legale.

În cadrul emisiunii de la Antena Stars, impresara a vorbit despre evoluția dosarului și despre hotărârea transmisă la începutul lunii noiembrie.

Aceasta speră că Bebeto va începe să primească lunar sumele care i se cuvin, după mai mulți ani în care situația pensiei alimentare a fost disputată.

„Bebeto (n.r. fiul lui Reghecampf și al Anamariei Prodan) la 18 ani a preluat tot, pentru că această luptă a fost doar pentru el, niciodată pentru mine, pentru că eu pot să fac bani. Sunt foarte fericită că pe 5 noiembrie, hotărârea a ajuns la FCSB și probabil că Bebeto va începe în fiecare lună să-și primească banii pe care i-a așteptat atât de mulți ani, iar acum, mare fiind, să facă ce consideră că vrea.

Copiii suferă exagerat, noi nici măcar nu realizăm. Eu am dat-o pe partea de discuție în familie, am înțeles despre ce este vorba. (...) Am lăsat avocații să se ocupe. Sunt mândră că măcar acum, la 18 ani, simte că are un ajutor și considerăm că este un moment de rătăcire a tatălui său în toți acești ani”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.

Anamaria Prodan a mai afirmat că asupra veniturilor fostului său soț au fost instituite popriri și că documentele privind această măsură au fost transmise pe 5 noiembrie.

Impresara a explicat că i-a propus fiului ei să renunțe la demersurile juridice, dar Bebeto a respins această variantă.

Potrivit declarațiilor sale, hotărârea tânărului are legătură cu experiențele din ultimii ani și cu felul în care acesta a perceput relația cu tatăl său.

„I s-a pus poprire pe absolut tot. La Steaua s-a trimis de pe data de 5 noiembrie, am vorbit cu Bebe, l-am întrebat dacă este de acord să oprim acest proces, nu a fost de acord, el știe cât de greu a fost și cumva, când unui părinte nu-i pasă de copil, copilul resimte și ține minte și nu știu cât de ușor poate să uite”, a completat Anamaria Prodan.

Din declarațiile Anamariei Prodan reiese că procedurile pentru recuperarea sumelor solicitate sunt în desfășurare, iar fiul său este cel care decide dacă dorește să continue procesul.

Impresara a afirmat că hotărârea a ajuns la clubul FCSB pe 5 noiembrie și că se așteaptă ca plățile lunare către Bebeto să înceapă în perioada următoare.

Deocamdată, informațiile prezentate nu indică valoarea pensiei alimentare sau suma totală care ar urma să fie recuperată. De asemenea, Anamaria Prodan nu a confirmat că fiul său a încasat deja banii, ci și-a exprimat speranța că plățile vor începe în urma demersurilor efectuate.