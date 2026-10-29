Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Venezia, în etapa a noua din Serie A, însă Cristian Chivu nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi. Deși echipa sa a obținut toate cele trei puncte, antrenorul român a recunoscut că jocul formației milaneze a fost departe de așteptări.

Inter a avut nevoie de două autogoluri ale adversarilor, înscrise în ultimele minute ale partidei, pentru a-și asigura victoria. În schimb, Venezia a pus probleme și a creat mai multe ocazii periculoase, obligând apărarea milaneză să rămână concentrată până la final.

La finalul meciului, tehnicianul român a explicat că echipa sa a suferit din cauza lipsei de energie și a ritmului scăzut de joc. Chivu a admis că Inter a avut și noroc, într-o partidă în care rezultatul a fost mai bun decât evoluția echipei.

„Ne-a lipsit energia, am fost lenți în anumite momente și ne-a surprins blocul lor defensiv jos, deși știam că așa vor juca”, a declarat antrenorul, potrivit Sky Sport Italia.

Nemulțumit de prestația din prima repriză, Chivu a făcut trei schimbări la pauză, înlocuindu-i pe Stankovic, Sucic și Bisseck. Acesta a explicat că a încercat să provoace o reacție din partea jucătorilor.

„Dacă aș fi putut, probabil aș fi schimbat toată echipa”, a spus tehnicianul, subliniind astfel nivelul său de nemulțumire.

Cristi Chivu a comparat partida cu o înfrângere suferită de Inter în fața Cataniei, în sezonul 2009-2010, când echipa pregătită de José Mourinho a câștigat ulterior campionatul, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Inter a ajuns la opt victorii și un egal în primele nouă etape, dar antrenorul consideră că echipa trebuie să-și îmbunătățească jocul.

Următorul test pentru formația lui Chivu este derby-ul cu AC Milan, programat pe 31 octombrie. Prioritatea antrenorului este recuperarea fizică și mentală a jucătorilor înaintea confruntării, într-un calendar aglomerat, cu meciuri disputate la fiecare trei zile.