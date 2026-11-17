Jucătorii echipei naționale de fotbal a României au fost întâmpinați la Sarajevo de militarii români aflați în teatrul de operații din Bosnia și Herțegovina. La întâlnire au participat selecționerul Gheorghe Hagi, reprezentanți ai Ambasadei României, conduși de ambasadorul Anton Păcurețu, precum și militarii români dislocați în această misiune.

Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Fotbal (FRF), fotbaliștii au stat de vorbă cu militarii, au făcut fotografii împreună și au oferit autografe. Întâlnirea a avut loc în contextul deplasării naționalei în Bosnia și Herțegovina, unde România urma să dispute un meci împotriva reprezentativei gazdă, la Zenica.

Întâlnirea de la Sarajevo a fost un prilej pentru militarii români de a-i vedea de aproape pe componenții echipei naționale. Jucătorii și selecționerul Gheorghe Hagi au salutat militarii, au schimbat câteva cuvinte cu aceștia și au acceptat să facă fotografii.

Fotbaliștii au oferit și autografe, într-o întâlnire care a adus împreună reprezentanți ai sportului românesc și militari aflați în afara țării, în cadrul unei misiuni internaționale.

La eveniment a fost prezentă și echipa Ambasadei României în Bosnia și Herțegovina, în frunte cu ambasadorul Anton Păcurețu.

Prezența militarilor români în Bosnia și Herțegovina are legătură cu participarea țării noastre la operația EUFOR ALTHEA, misiune a Uniunii Europene care urmărește menținerea unui mediu sigur și stabil în regiune.

România continuă să contribuie cu personal militar la această operație, chiar dacă a predat Italiei comanda EUFOR ALTHEA în ianuarie 2026. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, transferul de comandă a avut loc la Camp Butmir, în Sarajevo, după un mandat de 12 luni exercitat de generalul-maior Florin-Marian Barbu. Comanda a fost preluată de generalul-maior italian Maurizio Fronda.

EUFOR ALTHEA este o operație multinațională desfășurată sub egida Uniunii Europene, prin Politica de Securitate și Apărare Comună. Obiectivul său este sprijinirea autorităților din Bosnia și Herțegovina pentru menținerea unui climat de securitate și stabilitate.

Implicarea României în această misiune face parte din angajamentele asumate în cadrul cooperării europene și internaționale. În 2025, Armata României a contribuit inclusiv cu un detașament din Forța de Rezervă Intermediară, trimis la Sarajevo pentru consolidarea prezenței EUFOR ALTHEA.

Întâlnirea cu echipa națională le-a oferit militarilor ocazia de a se revedea cu reprezentanți ai României aflați în deplasare în Bosnia și Herțegovina. Pentru fotbaliști, vizita a fost și un prilej de a transmite un mesaj de apreciere celor care își desfășoară activitatea departe de casă.

Întâlnirea de la Sarajevo a avut loc înaintea partidei dintre Bosnia și Herțegovina și România, programată marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

Potrivit calendarului publicat de Federația Română de Fotbal, confruntarea face parte din seria ultimelor meciuri ale României din grupa Ligii Națiunilor, în luna noiembrie. În aceeași perioadă, naționala a întâlnit Polonia, pe 14 noiembrie, la București.

Gheorghe Hagi conduce reprezentativa României în această campanie, iar pentru deplasarea din Bosnia a convocat un lot de 26 de jucători, potrivit anunțului oficial al FRF.

Meciul de la Zenica reprezintă un nou test pentru echipa națională în competiția europeană. Partida este programată să fie transmisă în România de Antena 1, conform informațiilor anunțate pentru această întâlnire.

Partida dintre Bosnia și Herțegovina și România este programată la Zenica, marți seară, de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1.

Până la fluierul de start, întâlnirea de la Sarajevo cu militarii români rămâne unul dintre momentele speciale ale deplasării tricolorilor în Bosnia și Herțegovina.