Întâlnire specială între doi dintre cei mai cunoscuți sportivi români ai momentului. Înotătorul David Popovici a fost prezent duminică seară pe stadionul din Milano, la partida dintre Inter și Como, încheiată cu scorul de 2-0, unde a avut ocazia să se întâlnească cu antrenorul campioanei Italiei, Cristian Chivu.

La finalul meciului din Serie A, cei doi au stat de vorbă minute bune și au făcut schimb de cadouri, într-o atmosferă cordială. David Popovici a primit un tricou personalizat al formației Inter Milano, în timp ce tehnicianul român Cristian Chivu a fost răsplătit cu o cască de înot cu autograful campionului olimpic.

Momentul a fost prezentat de CS Dinamo, clubul la care este legitimat înotătorul, care a descris întâlnirea drept una specială între doi sportivi români de valoare internațională.

Campionul român la înot s-a aflat la finalul săptămânii în capitala Lombardiei, unde a participat la evenimentul „Arena Planet Water Days”, organizat de brandul de echipamente sportive Arena, partenerul său oficial.

Alături de David Popovici au fost prezenți și alți trei înotători cunoscuți la nivel internațional: italianul Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino și germana Leonie Beck.

Programul manifestării a inclus mai multe activități dedicate sportului și înotului, printre care sesiuni interactive în bazin, întâlniri cu fanii și momente de dialog cu tinerii pasionați de natație.

Vizita la meciul de fotbal Inter Milano – Como, câștigată de echipa tehnicianului român, a completat programul evenimentului, oferindu-i lui Popovici ocazia de a urmări echipa lui Cristian Chivu.

Întâlnirea dintre cei doi români a atras atenția și prin schimbul simbolic de cadouri, care a marcat o întâlnire între două nume importante ale sportului românesc, afirmate la cel mai înalt nivel internațional.